Rober Ibáñez: "Asenjo es un ejemplo"

El destino fue caprichoso con Rober Ibáñez (Valencia, 1993). El mismo día en el que marcaba los dos goles que daban al Leganés su primera victoria como local en LaLiga Santander, caía lesionado de gravedad. Los meses han ido pasando y ahora mira al futuro con optimismo pensando en el fin del calvario.

P- Lo primero de todo. ¿Qué tal se encuentra?

R- Bien. Ahora estoy trabajando la flexión, es un poco doloroso. Pero me encuentro mucho mejor. Cuando ya no tienes escayola va todo mucho mejor.

P- ¿Cómo afronta mentalmente un futbolista el primer problema físico grave de su carrera?

R- Cuando sucede empiezas a buscar, te fijas en otros jugadores que ya han pasado eso. Lo tienes que afrontar dejando todo atrás y pensando en positivo cada día.

P- Recientemente se conocía otra grave lesión, la de Sergio Asenjo. ¿Qué le diría?

R- Es la cuarta para Asenjo y ha podido salir de todas. Hay que admirar lo que ha hecho porque ha vuelto a responder, ha vuelto a ir a la selección, ha sido de los mejores porteros del mundo. Es un ejemplo.

P- Cuando se lesionó jugaba en el Leganés y pertenecía al Valencia. ¿Ha sentido el apoyo de los dos clubes o el fútbol olvida pronto a quién no puede estar?

R- Estoy muy contento por el trato y el cariño que me han mostrado tanto el Leganés como el Valencia. En esos momentos difíciles te ayudan a estar más alegre porque es una lesión dura. Estoy muy contento de cómo me han tratado y de cómo me están tratando.

P- Esos dos equipos se enfrentaron la última jornada. ¿Cómo vivió el partido?

R- Es una situación difícil porque eres del Leganés pero perteneces al Valencia, te estás recuperando en Valencia y eres del Valencia de toda la vida. Lo único que hice fue disfrutar del partido y ya está. Luego darle la enhorabuena al Valencia, que fue quien se llevó los tres puntos, y poco más.

P- ¿Qué le pareció?

R- El partido no fue muy bueno. El Leganés intentó a la contra tener alguna ocasión. El Valencia estuvo muy bien plantado, hizo un partido muy serio. Fue una victoria para mi justa.

P- Casualidades de la vida, el siguiente duelo del Leganés es contra el Granada, otro club por el que ha pasado. ¿Cómo ve el choque?

R- El equipo que lea mejor el partido es el que se va a llevar los tres puntos. Hay que tener luego mucha cabeza porque es un partido muy importante. Ganamos allí en la ida y el golaveraje hay que seguir manteniéndolo a favor. Como en el partido del Deportivo hay que salir enchufados y llevarse los tres puntos.

P- El Leganés ha tardado meses en ganar desde que se lesionó. ¿De qué forma lo ha llevado?

R- El Leganés había tenido partidos en los que había tenido la victoria, en los que hemos fallado muchas ocasiones. Desde fuera te da rabia porque el equipo estaba jugando muy bien y no estaban saliendo las cosas. Pero después de ganar al Deportivo yo creo que van a salir mejor. Tienen que fijarse en ese partido de cara al partido del sábado contra el Granada.

P- Ahora afronta una situación compleja porque estará a pleno rendimiento cuando vuelva a abrirse el mercado. Habrá gente que dude de usted después de tanto tiempo parado. ¿Qué le diría a un equipo para que le tenga en cuenta?

R- Que se fije en lo último que hice. Yo ahora pienso en la pretemporada, pienso en recuperarme bien. Y cuando esté recuperado lo que quiero es jugar en el Valencia y triunfar.

P- Y si no pudiera ser en el Valencia ¿Seguiría en el Leganés si tuviese la opción?

R- El Leganés es un equipo con el que tengo la espinita clavada porque estaba muy cómodo, tenía buenos compañeros, el club estaba apoyándome mucho. Siempre he dicho que me gustaría volver al Leganés algún día. También me quedé con ganas de seguir trabajando a las órdenes de Garitano.