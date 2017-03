"Las posturas para la renovación de Setién están muy distanciadas"

Miguel Angel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, manifestó este viernes que "las posturas" para la renovación del técnico Quique Setién están "muy distanciadas" y que no volverá a tratar el asunto hasta que termine la temporada.

El máximo mandatario del club amarillo ha matizado, a la emisora oficial del club UD Radio, que harán "todos los esfuerzos" dentro de sus límites para renovar al técnico cántabro, al que han ofrecido cinco años de contrato, pero reconoce que las posturas están "muy distanciadas" y que, para llegar a un acuerdo, ambas partes deberán ser "flexibles".

Ramírez ha dicho que Setién tendrá que decidir si el esfuerzo económico que la Unión Deportiva hace "es lo suficientemente importante" para que continúe, porque desde la entidad son conscientes de que es un entrenador "asequible para otros equipos".

El presidente del Las Palmas ha asegurado que la relación con Setién es "magnífica", pero que el club no puede pasarse del presupuesto y nunca va a "perder la cabeza por nadie, ni por un entrenador ni por un jugador", porque si el actual técnico decide no seguir, "vendrá otro", ha dicho Ramírez.

"Si Setién deja de ser entrenador, que nadie dude de que vendrá otro gran técnico. Haremos todos los esfuerzos para que siga y no sé por qué se dice que no se va a quedar. Él ha reiterado que no será un problema económico; al final veremos si se queda o no por un tema económico", ha explicado el máximo mandatario de la Unión Deportiva.

Ramírez ha relatado que lo acordado "hace tres semanas" fue centrarse en el final de LaLiga Santander -restan trece jornadas- y hablar "cuando llegue el momento" para "no tensar la situación", pero si la posición es "intransigente", no podrán llegar a un acuerdo.

El presidente del club isleño ha asegurado que Setién quiere continuar, que está de acuerdo con el proyecto del club y que sus peticiones son "coherentes", pero ha matizado que si finalmente se queda, va a ser "el entrenador mejor pagado de la UD Las Palmas".

Además, consideraría "lícito" que el técnico cántabro pudiera iniciar conversaciones con otros clubes, así como que la dirección deportiva de la UD Las Palmas busque "alternativas" por si no continuase en el banquillo isleño, aunque subraya que intentarán "que se quede", porque se identifica "con lo que quieren los aficionados y con las características" de la actual plantilla.