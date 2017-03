Bakambu: "He trabajado mucho para estar otra vez como estoy ahora"

El delantero del Villarreal Cedrick Bakambu señaló que ha trabajado mucho esta temporada para recuperar su nivel de juego, después de que las lesiones que ha sufrido le hayan impedido jugar con regularidad.

"Estoy muy contento porque ahora estoy bien, he trabajado mucho para estar otra vez como estoy ahora. El equipo está mejor, yo también, por lo que espero que ahora pueda seguir así", indicó. El goleador congoleño recordó que "las cosas no comenzaron bien por la lesión, pero ahora ya no quiero hablar del pasado, eso es el pasado y por ello no hablo de ello. Ahora solo pienso en el presente, en el partido de mañana y en ayudar al equipo en cada partido que pueda jugar".

Su vuelta a la titularidad ha coincidido con el regreso al equipo de Soldado, una vez superada la grave lesión que sufrió en la pretemporada. "Con Roberto todo es más fácil. Tenerlo otra vez en el equipo es una suerte para todos, ya que ayuda mucho", destacó. Tras las últimas dos victorias, el Villarreal se ha metido en la lucha por la cuarta plaza, un objetivo que el delantero calificó de complicado, aunque aseguró que al tener que jugar ya solo la Liga en lo que resta de temporada se pueden centrar en ello.

"La cuarta plaza es complicada, es muy difícil, pero en fútbol todo se puede. Tenemos un buen equipo, por lo que debemos pelear por intentarlo, somos fuertes y vamos a luchar. Ahora estamos fuera de la UEFA, tenemos más tiempo para preparar los partidos y con esa idea vamos a ver qué podemos hacer", explicó.

Sobre el próximo partido de Liga, en el que visitan Balaídos, afirmó que se pueden ver beneficiados ya que el Celta juega antes un partido europeo y puede acusar el cansancio. "El Celta juega en Europa, eso puede que sea bueno para nosotros, ya que llegarán más cansados que nosotros, aunque ellos son un buen equipo. El año pasado no les pudimos ganar en los dos partidos, espero que podamos ganar allí", apuntó.

"Somos un buen equipo como visitante, ya que tenemos una buena defensa y eso hace las cosas más fáciles. Pero además de ser fuertes en defensa y no encajar muchos goles, es importante que la gente de arriba esté bien y ayude también", concluyó.