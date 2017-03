Feghouli: "No creo que las cosas vayan a cambiar pronto en el Valencia"

El mediapunta argelino del West Ham, Sofiane Feghouli, jugador durante seis temporadas del Valencia, ha lamentado la situación actual que vive su antiguo equipo y ha asegurado que no cree "que las cosas vayan a cambiar pronto".

Feghouli, de 27 años, recaló el pasado verano en el West Ham con un contrato de tres temporadas después de desvincularse del Valencia tras seis años a orillas del Turia.

En una charla con EFE en Londres, el futbolista franco-argelino ha revelado que sigue "todos los partidos" del conjunto 'che' y que es "muy triste todo lo que está pasando", aunque aclaró que no es nada nuevo y que es algo "que lleva mucho tiempo pasando".

"Veo todos los partidos del Valencia, estuve ahí seis años y le tengo mucho cariño al club. Ahora lo sigo como un aficionado más", comentó Feghouli.

"Lo que está pasando es, de verdad, muy triste, pero no es nada nuevo, es algo que sucede desde hace mucho tiempo. Es un problema de hace bastante. Yo, como exjugador y aficionado, estoy muy triste porque es un club muy grande que no está donde merece estar", añadió.

El futbolista, nacido en Francia pero internacional en 42 ocasiones -11 goles- con Argelia, fichó por el Valencia en mayo de 2010 procedente del Grenoble y acabó vistiendo la camiseta 'che' en 202 ocasiones, en las que marcó 31 tantos y dio 40 asistencias.

Feghouli no quiso culpar directamente al empresario singapurense Peter Lim, dueño del Valencia, de la mala situación actual del club y dejó claro que la culpa "no es sólo de una persona", pero insistió en que "tiene que pasar algo muy grande para que las cosas cambien".

En lo personal, después de un arranque de temporada titubeante, marcado por las recurrentes lesiones y la irregularidad, el mediapunta se ha asentado en las últimas jornadas en el once de Slaven Bilic. "La primera parte de la temporada no tuve muchas oportunidades de jugar, pero ahora, en cuanto las he tenido, las he aprovechado y me he ganado el puesto. Estoy muy contento, disfrutando de esta liga y quiero seguir aquí", subrayó.

"Es una experiencia nueva y muy positiva después de seis años en Valencia. Estoy feliz aquí en Londres, aunque hace más frío y llueve más que en España", señaló, entre risas.