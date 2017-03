El requisito de Laporta para el nuevo entrenador del Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona de 2003 a 2010, afirmó que el mejor homenaje a Johan Cruyff hubiera sido ponerle su nombre al Camp Nou, aunque señaló que "ahora ya es tarde", en un coloquio organizado por la revista Panenka sobre el extécnico azulgrana, fallecido hace casi un año. Además, señaló el principal requisito que pone al nuevo entrenador azulgrana. "Tiene que tener los conceptos claros de la filosofía que inventó Cruyff y que nos hizo ser un equipo de referencia en el mundo. Tiene que tener personalidad y ser valiente. Ellos (los directivos) tendrán que tomar la decisión".

"Una figura como la de Johan se merece un buen reconocimiento. Tampoco nos quedan tantas instalaciones y los del Ajax se han avanzado. Los responsables deberían encontrar un buen reconocimiento público", dijo Laporta, en el mes en el que se cumplirá un año de la muerte del mito holandés.

En un acto celebrado en la librería Malpaso de Barcelona, con motivo de la presentación del último número de la revista Panenka, Laporta rememoró la figura de Cruyff junto al periodista David Torras (El Periódico), con quien ha coincidido en que el holandés "marcó una época".

Preguntado por el camino que tomará la directiva del Barça con el nuevo entrenador, Laporta fue tajante: "Prefiero no hablar de la directiva actual".

Laporta afirmó que no resulta fácil seguir con la filosofía de Cruyff, "y más si no cuidas la cantera". "La dedicación que se hizo a la Masía hasta 2010 fue mucha. Fue clave para que el club fuera sostenible y no es incompatible tener una política de cantera y ganar", aseguró.

"Si Cruyff hoy fuera entrenador todavía sería más valiente de lo que fue", señaló el expresidente azulgrana, que definió al holandés como su "ídolo" y la primera persona a la que le pidió un autógrafo.

Asimismo, Laporta reivindicó el punto de rebeldía que tenía el holandés: "Vino al Barça porque le dio la gana y luego fue seleccionador de Cataluña cuando no tenía por qué hacerlo. Se mojó, aunque podría haberle traído problemas".

Laporta dijo que fue Cruyff quien inspiró el Barça del 2003, un Barça que cree que todavía "estamos viviendo", a la vez que rememoró unos consejos que siguió del holandés: "Johan me dijo que pusiera a Rijkaard, a Txiqui y también a Pep Guardiola".

Respecto a la renovación de Leo Messi, Laporta manifestó que el astro argentino "sabe lo que tiene que hacer" y que, como 'culé', desearía que "se quedase toda la vida en el Barça".