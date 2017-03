Lopetegui: "Desde que soy seleccionador no he recibido ninguna recomendación"

Julen Lopetegui, seleccionador nacional, aseguró que desde que ocupa el cargo no ha recibido "ninguna recomendación" ni llamada de un club pidiendo medir los minutos de sus jugadores en los partidos de la Roja.

"Desde que estoy aquí no he recibido ninguna recomendación salvo la de mis ayudantes. No creo que existan ese tipo de recomendaciones. Tomamos las decisiones siempre velando por la selección española", aseguró con rotundidad, al descartar que ningún club le pida especiales cuidados para algún jugador en un amistoso tras jugar el partido oficial.

Lopetegui incluyó como grandes novedades de su convocatoria para medirse a Israel y Francia a Gerard Deulofeu e Asier Illarramendi, de los que destacó su rendimiento en AC Milan y Real Sociedad, respectivamente.

"Es un chico que conocemos muy bien. Lo tenía peor en su anterior equipo, pero con el paso al Milan, ha dado un salto, juega todos los partidos, está a buen nivel y ha progresado mucho. Nos puede ayudar", dijo de Deulofeu.

"Asier es un jugador al que conocemos muy bien y que hemos seguido desde el principio. Lleva mucho tiempo jugando bien, a un nivel alto de exigencia y de rendimiento. Tiene unas características especificas para nosotros, queríamos incorporarle y es el momento oportuno", añadió.

La llamada a Illarramendi cierra las puertas al regreso de Cesc Fábregas, que confesó el seleccionador que ha estado cerca de producirse. "Cesc está participando más, le hemos dado vueltas a que venga pero hemos decidido que no. Lo hemos tenido en la cabeza".

Y también frena la llegada de Roque Mesa, que presenta las mejores estadísticas de un centrocampista que juega en LaLiga Santander. Lopetegui huyó de comparaciones y opta por jugadores que conoce de su pasado en las categorías inferiores como Illarramendi o Ander Herrera.

"No se trata de entrar a debatir lo que tiene mejor uno a otro. A Roque le hemos estado viendo, mezcla bien con nuestra manera de jugar y está jugando muy bien, como Jonathan Viera. Nos hemos decidido por Illarra y Ander, porque entendemos que en esa posición nos pueden ayudar más. No significa que Roque no pueda porque tiene gran nivel con continuidad y en cualquier momento puede venir", dijo.

El seleccionador destacó la dificultad que encuentra para "cerrar la lista" porque siente que "hay muchos jugadores que cuesta que se queden fuera", pero aseguró que se deja llevar por los que siente "que tienen que tener más presencia", huyendo de condicionantes como ser continuista o la edad.

"No miramos ningún modelo a seguir y la edad de los jugadores no es ningún problema para venir o no, si no lo que el jugador nos puede dar. A veces aparecen más jóvenes y nuevos, pero no por un modelo de ir a ese tipo de jugadores o por ser continuista, es porque creemos que nos pueden ayudar más", manifestó.

Entre las ausencias en la lista destacan jugadores de ataque como Lucas Vázquez, José Callejón y Nolito. "Hemos tenido que decidir la aparición de Pedro y de Deulofeu. Seguramente ha sido definitiva para que no vinieran otros, pero no porque no estén jugando bien en sus equipos, pero teníamos que tomar esa decisión".

Descartó que la ausencia de Sergi Roberto se deba a un bajón de rendimiento. "Nos hemos decantado por un jugador más específico en su demarcación. No es porque no esté bien, porque fue uno de los jugadores claves en la remontada del Barcelona ante el PSG".

Y terminó la lista de nombres propios con Marcos Alonso. "Está jugando bien en el Chelsea, juegan con sistema diferente pero es un jugador que hemos observado con detenimiento, pero nos hemos decantado por Monreal y Jordi Alba".

Desde ahora, la mente está puesta en el partido de Gijón ante Israel, al que dio máxima importancia. "Hay que afrontar al partido de Israel con energía porque es un rival potente que juega muy bien al fútbol y son tres puntos básicos si queremos clasificarnos para Rusia".