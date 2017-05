Muñiz: "Marcelino es un buen amigo, le deseo lo mejor"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, confesó hoy que Marcelino García Toral, técnico que podría fichar en breve por el Valencia, es un "buen amigo" y apuntó que en caso de que su contratación se concrete le desea "lo mejor" a nivel personal pues tienen una relación "excelente".

Esta relación entre los dos técnicos de asturianos se ha fraguado tras haberse conocido en las categorías inferiores del Sporting de Gijón. "No me gusta opinar porque no sé si está cerrado o no, pero tanto él como los integrantes de su cuerpo técnico son buenos amigos", agregó. "Si lo ha cerrado es porque estima que es una buena oportunidad para ellos y si lo han conseguido, les felicito", dijo hoy Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El entrenador del Levante explicó que mantiene una relación fluida con Marcelino y recordó su etapa como jugador en las categorías inferiores del Sporting, aunque apuntó que no coincidieron en el primer equipo por la diferencia de edad que hay entre ambos. "No coincidí en el primer equipo porque soy mas joven, pero allí nos conocíamos todos porque compartíamos muchos minutos, vestuario y siempre éramos los mismos. Durante diez años nos fuimos viendo las caras todos los días y así se hace una relación muy buena", indicó. "Conocemos al cuerpo técnico al completo y su segundo entrenador jugó conmigo muchos años y la relación es excelente", finalizó.