Vasiljevic: "Para mí, Sergio León es un jugador más, un profesional"

El entrenador de Osasuna, Petar Vasiljevic, ha afirmado hoy que cuenta con Sergio León como "uno más" para el partido de mañana contra el Granada, sin conocer, según ha dicho, el acuerdo con el Betis para el traspaso del delantero cordobés para la próxima temporada.

El club admitió ayer a 'EFE' el "acuerdo verbal" alcanzado entre todas las partes para el traspaso de Sergio León por 3,5 millones de euros, de los que 2,9 son para Osasuna y el resto para el jugador y su representante.

Vasiljevic ha incluido hoy en la convocatoria a Sergio León para el último partido de Osasuna esta temporada en El Sadar, por lo que ha sido preguntado por su despedida o si sería conveniente no alinearlo para evitar una posible lesión del jugador, a expensas de firmar los documentos del traspaso.

El entrenador serbio, que asumió el cargo de entrenador siendo director deportivo, ha señalado que desconoce el acuerdo alcanzado entre Osasuna y el Betis: "Se habla mucho del tema, peor no estoy al tanto", ha declarado. "No lo sé. Lo desconozco. A mí no me han dicho nada que lo tengan acordado, cerrado o firmado. No me quiero meter en estas historias. Pienso que es malo hablar de ello y nos tenemos que centrar en el partido. Ahí, me desentiendo", ha manifestado.

"Para mí, Sergio León es uno más. Es un profesional y un jugador importante", ha zanjado Vasiljevic, quien prefiere dejar "en segundo plano" las posibles despedidas de jugadores en el último partido en El Sadar, también la suya como entrenador 'rojillo'.

El técnico serbio ha indicado que el objetivo para mañana es dejar una "buena imagen" al aficionado en el último partido en Pamplona y pelar por la penúltima posición ante un Granada también descendido y con un punto más que el equipo navarro.

"Es nuestro último partido en casa esta temporada. Para nosotros es un partido importante. Nos jugamos mucho. Es la última imagen que queda para la afición. Viene un rival con un punto más. Ganando podemos acabar penúltimos y obtener un beneficio económico para el club", ha opinado.

Vasiljevic espera que Osasuna haga un partido "decente" y finalice la temporada en casa "con orgullo" para "darle los tres puntos a la afición", que solo ha podido disfrutar de una victoria en El Sadar en toda la temporada en LaLiga Santander. "Tenemos que hacer nuestros deberes. Quiero ver a mi equipo sin miedo y sin ningún temor, respondiendo a unas exigencias que hemos hablado dentro del vestuario e ir a por el rival", ha apuntado.

Ha afirmado que es un partido "engañoso y peligroso" por la calidad de la plantilla del Granada, a pesar del descenso del conjunto andaluz. "El Granada, aunque no le ha salido una buena temporada, tiene muchos jugadores que te pueden resolver fácilmente un partido y tenemos que estar al loro", ha declarado.