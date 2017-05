Voro bendice a Marcelino

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', afirmó en rueda de prensa que el club ha acertado "plenamente" con el fichaje de Marcelino García Toral para sustituirle en el cargo la próxima temporada. Tras anunciar ayer el club el fichaje de Marcelino como entrenador del primer equipo para las dos próximas temporadas, Voro respaldo la decisión tomada por la entidad.

"Además de ser un entrenador con mucha experiencia, hace que sus equipos jueguen de una forma que va muy bien con sus filosofía. En estos momentos, después de dos años difíciles, pienso que es un fichaje muy acertado. Sus equipos compiten muy bien y desde aquí les deseo la mayor de las suertes", recalcó.

Una vez conocido que no seguirá la próxima temporada como entrenador, Voro desveló que el club le ha ofrecido ser adjunto a la dirección general y, aunque afirmó que aún faltan algunos aspectos por concretar, es una oferta que le complace. "Ha habido una primera toma de contacto con Mateu Alemany -director general-. Me comentó que el club había pensado en que trabaje al lado del director general para aportar mi experiencia, conocimiento del club y funcionamiento equipo", explicó.

"Falta concretar alguna cosa, pero en principio es algo que no nos preocupa. Es una función muy importante, en la que me siento reconocido, respaldado por el club y con unas funciones amplias para dar mi visión de lo que es el Valencia. Me siento orgulloso y agradecido de que el club cuente conmigo", apostilló. Sobre la actualidad deportiva y ante las dos jornadas que restan para la conclusión del campeonato, en las que el Valencia ya no se juega nada, el entrenador insistió en que saldrán a competir y ganar.

"Se afronta igual, no cambia nada, quedan seis puntos en juego. El objetivo de mañana es ganar. Tenemos un objetivo moral grande que es competir en los dos partidos, el de mañana ante el Espanyol y luego con el Villarreal", apuntó. "Mañana vamos a jugar contra un gran equipo, que está en buen momento, muy organizado y que trabaja bien. Así que vamos a preparar el partido sabiendo que el rival hace muchas cosas bien pero el objetivo es ganarlo, vamos con la máxima ilusión de seguir sumando", indicó.

Al comienzo de su intervención en la rueda de prensa, Voro dio el pésame a la familia de Jesús Barrachina, ex vicepresidente y directivo durante varios años del club, que ha fallecido hoy. "Mi más sentido pésame a la familia de Jesús Barrachina, persona que fue vicepresidente, directivo y que era muy carismático. Lo conocía personalmente muy bien y es una pena que nos haya dejado. Era un persona entrañable", aseguró.