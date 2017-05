Bronca tremenda entre Gatti y Cristóbal Soria: "Te voy a matar"

Anoche en el programa 'Chiringuito de Jugones' la tensión subió como la espuma entre el 'Loco' Gatti y Cristóbal Soria. Todo fue por una discusión sobre si los futbolistas del Celta de Vigo jugaron extra motivados contra el Real Madrid, dejando caer la sospecha de posibles primas. Tanto se enfadó el argentino por esas insinuaciones que no dudó en levantarse e ir a por el exdelegado del Sevilla al grito de "te voy a matar, estás ensuciando el fútbol, te voy a matar".

Por suerte la cosa no pasó a mayores porque varios de los contertulios detuvieron al exportero que no cabía en sí de rabia, hasta que consiguieron relajarlo mientras Soria no movía un pelo de su asiento.