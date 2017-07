Bartomeu: "El presidente del PSG no quiere vender a Verratti"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que su homónimo en el París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, no está interesado en vender al italiano Marco Verratti, futbolista al que se ha relacionado con el conjunto azulgrana en las últimas semanas.

"Verratti es un jugador que interesa al club y sabemos que quiere venir al Barça, pero el PSG no lo quiere vender. Su presidente me ha dicho que no quiere hablar con nosotros, pero nunca descartamos nada", ha asegurado Bartomeu en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Respecto al número de altas para la próxima temporada, el presidente del Barcelona ha explicado que ficharán "dos o tres jugadores de fuera" y subirán al primer equipo "uno o dos del filial".

"Nos gusta tener una plantilla del primer equipo no muy grande para potenciar los valores de los jugadores que suben", ha apostillado.

El máximo mandatario azulgrana también se ha referido a la renovación del argentino Leo Messi hasta 2021 y ha reconocido que le gustaría que "se retirase en el Barça", aunque ha matizado que será el futbolista quién lo decida.

Bartomeu no ha especificado el sueldo que tendrá Messi, pero ha subrayado que será "una retribución acorde a su posición como mejor jugador del mundo".

También ha puesto en alza que, con la renovación del astro argentino, se cierran las ampliaciones de contrato del tridente formado por el propio Messi, Neymar da Silva y Luis Suárez, tres futbolistas que "todos los equipos querrían".

Sobre una posible venta de Neymar, ha reiterado que no se plantea "venderlo en ningún caso", ya que el Barça "no es un club vendedor" y siempre quiere tener "a los mejores jugadores del mundo".

El club azulgrana tiene pendiente la renovación de Andrés Iniesta, del que Bartomeu ha destacado que "todavía le queda fútbol" y que cuentan con él: "Es un jugador muy importante para nosotros y tenemos ganas de que renueve".

Bartomeu ha hablado de los casos judiciales que han afectado últimamente al club, como el llamado 'caso Neymar 2' o el encarcelamiento de su amigo y expresidente Sandro Rosell, y ha hecho un llamamiento a la calma: "Los socios del Barça pueden estar tranquilos, porque no hay ninguna relación con estas presuntas irregularidades".

No obstante, ha admitido que, en caso de que las sentencias sean desfavorables, sería "una gran decepción" para la entidad.

De la polémica sobre los beneficios generados por el 'Seient Lliure' (sistema de liberación de localidades en el Camp Nou), el máximo mandatario catalán ha achacado a TV3, medio que publicó la información, de fallar "en el fondo y en las formas" y ha recordado que el Barça usa este método "con total transparencia".

Bartomeu ha manifestado que la remodelación del Camp Nou y su entorno, que se conocerá como 'Espai Barça', son "buenas noticias" para el club y se podrá realizar "sin molestar el ritmo del fútbol".

"El ayuntamiento de Barcelona ha trabajado muchísimo y los técnicos han valorado mucho lo que estamos haciendo en el Barça. Pensábamos que íbamos a recaudar 200 millones de euros por los derechos y superaremos esta cifra, por lo que podremos pedir menos financiación a los bancos", ha aseverado.

En referencia a una posible moción de censura por parte del excandidato Agustí Benedito, el presidente ha recordado que todavía no se ha llevado a cabo. "Hasta que no venga al club a buscar las papeletas, no pasará nada".

Bartomeu ha asegurado que Benedito "acusa sin pruebas" sobre su posibles negocios en Catar y ha remarcado que "parece que su vida esté dedicada a hacer campañas".