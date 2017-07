Dani Pacheco: "Tengo la oportunidad de demostrar lo que valgo en Primera"

Dani Pacheco, futbolista del Getafe, afirmó este martes que la temporada que viene tendrá la oportunidad de demostrar lo que vale en Primera división después de cinco años sin poder jugar en la máxima categoría del fútbol español.

El jugador del conjunto azulón, uno de los héroes del ascenso después de marcar dos goles decisivos al Tenerife en el último partido de las eliminatorias para subir de categoría, reconoció que tiene ganas de jugar en la elite.

"Estoy con mucha ilusión de poder estar en Primera de nuevo. Hace muchos años que no tengo la suerte de vivirla. Con muchas ganas e ilusión de ver a los compañeros que siguen y a los que van llegando. Con ganas de empezar, de ponerme el mono de trabajo y de intentar cumplir todos los objetivos tanto personales como colectivos", dijo.

"No sé si el fútbol me debía un premio o no. Quería estar en Primera otra vez, estuve hace cinco temporadas y apenas participé. Cada temporada que he vivido un ascenso ha sido especial, pero esta más porque me sentí importante en el grupo. Ahora, tengo la oportunidad de demostrar lo que valgo en Primera", apuntó.

Pacheco fue uno de los tres protagonistas en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez. El centrocampista Markel Bergara fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del Getafe y Pacheco, junto a Álvaro Jiménez, escenificaron su ampliación de contrato en el club que preside Ángel Torres.

El centrocampista ex del Betis reconoció que para la temporada que viene el objetivo será intentar ganar cada semana y competir contra cualquier equipo.

Por su parte, su compañero Álvaro Jiménez agradeció a Ángel Torres y al director deportivo, Ramón Planes, que apostarán por él para jugar por primera vez en su carrera en Primera división.

"Tengo muchas ganas de empezar y poner mi grano de arena. Estamos en la mejor Liga del mundo. Ahora el objetivo es otro, poder competir y luchar y sobre todo mantenerse. Estamos haciendo un buen equipo y depende de nosotros", declaró.

Además, indicó que habrá competencia en muchos puestos del equipo y dejó claro que estará preparado para "sumar" al grupo, como el año anterior, en el que "se vio" que jugara quien jugara, lo iba a hacer bien.

"Este año será lo mismo, nadie es más que nadie y va a jugar quien se lo merezca y quien crea oportuno el entrenador", concluyó.