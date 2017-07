El bonito gesto de Boateng con Nouri, del Ajax

El pasado 13 de julio, el Ajax confirmó que su joven futbolista Abdelhak Nouri sufre daños cerebrales, lo que causó una importante conmoción en el mundo del fútbol.

Las reacciones a la noticia se siguen sucediendo y hoy ha sido Kevin Price Boateng quien ha tenido el gesto con el holandés de origen marroquí de 20 años.

El jugador de Las Palmas disputará toda la competición que viene con una camiseta interior que recordará al chico del Ajax, algo que ha comunicado a través de su cuenta de Twitter.

I've decided to wear this shirt all season under my playing shirt!! To show my support and Because I pray for you #abdelhakNouri #prince7 pic.twitter.com/IdsF51N4Ie