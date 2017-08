Borja Mayoral prioriza LaLiga

"Sí, creo que hay opciones, y estoy contento de que el club haya confiado en mí después del año en Wolfsburgo, que no fue tan bueno como quería. (Sobre mi futuro) no sé nada. Mi idea es trabajar día a día y hasta el 31 de agosto hay tiempo; por lo tanto, estoy tranquilo y sólo pienso en trabajar. De cualquier manera, si me tuviese que ir del Real Madrid, mi prioridad es jugar en España", estas son las palabras de Borja Mayoral tras el encuentro de anteanoche ante un combinado de la MLS donde marcó a pase de Ceballos. El Betis, como ya se informó ayer en ED, está atento a los descartes que realice al final Zidane.