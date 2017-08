El Deportivo no se rinde por Lucas Pérez

Sin noticias del Newcastle, aunque su técnico, Rafa Benítez, ha confirmado que le "gusta", Lucas Pérez sigue entrenándose con el Arsenal mientras su futuro continúa en el aire.

El Fenerbahçe, uno de los interesados, se ha decantado por Soldado, mientras que el Deportivo tiene atado a Adrián, si bien su presidente, Tino Fernández, tampoco descarta el regreso del gallego: "No hay nada imposible pero tenemos un límite y no se puede ir más allá. Vamos a seguir luchando, ya que lo cierto es que él tiene mucha ilusión por venir. No podemos seguir esperando mucho, miramos otras opciones", señaló.

El Sevilla, mientras tanto, tampoco parece decidido a lanzarse a por el punta, aunque su agente asegura que sigue interesando.