Löic Rémy: "Jémez me trató como un pedazo de mierda"

Löic Rémy ha criticado duramente a Paco Jémez en una entrevista el Las Provincias. El jugador francés se mostró muy enfadado con el técnico del que dijo: "Me trató como si fuera un pedazo de mierda" . Rémy considera una falta de respeto el trato que le dió Jémez y ese es el motivo de que no volviera.

El detonante de esta situación según el francés fue que Jémez lo apartó del equipo por llegar un minuto tarde el primer día. Rémy lo explica de la siguiente manera. "Yo y Tannane estábamos en el hotel y llegamos tarde a la cena, pero solo un minuto tarde. No tenemos ninguna excusa porque, como profesionales, debemos estar a la hora. Pero tampoco es excusa para que el entrenador eche a dos jugadores de esa manera".

Rémy también apunta que Jémez no se atrevió a decirle las cosas a la cara: "No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme no te quiero por esto, esto y esto y terminar ahí. No soy un tipo que crea problemas; no habría peleado con él"

Por último confirma que no va a volver al conjunto canario, aunque el club intentó su regreso: "Si el equipo estuviera haciéndolo bien con el nuevo entrenador, es decir, si hubieran ganado al Eibar y al Girona, no me habrían llamado para que regresara. El entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda, porque me sentí como un pedazo de mierda cuando todo esto pasó. Nunca esperé estar ahora en Francia, sino jugar y marcar goles con mi equipo e intentar salir de esta mala situación"

Habrá que ver que sucede con el futuro del francés, aunque parece que está muy cerca del Levante. Según informa Superdeporte, solo faltarían unos flecos para contratar el fichaje.