Hasta cuatro del Betis, en el mejor once de la jornada

Muchos lo han achacado a un mal partido del Espanyol, pero resulta complicado rebatir que el Betis, que ya mira descaradamente hacia Europa, hizo un gran partido frente a los pericos. Uno de los mejores de su temporada, sin duda. Con la pegada de otras veces, pero sumándole una tremenda seguridad en defensa. No en vano, Antonio Adán pasó prácticamente desapercibido frente a un equipo que llegaba a Heliópolis tras encadenar siete choques sin perder en LaLiga.

Por todo ello, y porque, además de la colectiva, algunas actuaciones indivioduales de los de Quique Setién fueron excelentes, no es de extrañar que aparezcan hasta cuatro jugadores del Betis en el mejor once de la jornada 29ª, el cual elabora la web especializada en estadísticas Who Schored. Lo extraño, tanto como para echarse las manos a la cabeza, es que no esté Ryad Boudebouz... Aunque lo suyo no son los números, sino la magia.

