Medrán llega cedido al Rayo Vallecano

El Valencia ha comunicado oficialmente que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Rayo Vallecano para la cesión del centrocampista Álvaro Medrán al club madrileño por una temporada.

El futbolista cordobés regresó este verano a la disciplina del Valencia tras haber jugado la pasada campaña cedido en el Alavés, donde el mismo reconoció que no tuvo una gran experiencia, por lo que deseaba ser traspasado si el club no contaba con él, aunque finalmente ha aceptado una nueva cesión, en la que no hay opción de compra.

Con la marcha de Medrán, al Valencia solo le queda buscar una salida Nacho Gil, sin descartar la del delantero italiano Simone Zaza si llega una oferta que satisfaga las exigencias del club.