Alejandro González sustituye a su padre en la presidencia del Córdoba

Alejandro González es el nuevo presidente del Córdoba, tras sustituir a su padre, Carlos González, que llevaba cinco años y medio en el cargo, según acordó este jueves la Junta de Accionistas.

Junto a Carlos González también salieron el vicepresidente, Javier Jiménez, y el consejero de relaciones institucionales, Andrés Delgado, por lo que sólo el portavoz, Sergio Medina, se mantiene en sus funciones, mientras que la tres caras nuevas que aporta Alejandro González son las de Gonzalo Sánchez, Iván Zaldúa e Ignacio García.

La celebración tanto de la Junta Extraordinaria como la Ordinaria no estuvo exenta de polémica, dado que por primera vez en los quince años de la Sociedad Anónima Deportiva blanquiverde no hubo presencia de accionistas minoritarios. Se prohibió el acceso a las trece personas que representaban 240.000 acciones del capital social, alegando que el acta de sindicación de sus acciones no era correcto.

De esta forma, la sesión se celebró con el 98,7 por ciento del capital social representado por la empresa ECCO Documática SL, cuyo administrador único es Carlos González, y en la misma se aprobaron por unanimidad todos los puntos de orden del día.

En la Junta Extraordinaria se modificó el artículo dieciséis de los estatutos sociales, lo que supone que a partir de 2017 la posesión de un número mínimo de acciones necesarias para poder asistir a las Juntas de accionistas se eleva de las 10.000 actuales a 104.700.

Posteriormente, ya en la Junta Ordinaria, se aprobó un superávit de nueve millones de euros en la temporada 2015-16, así como un presupuesto para la campaña actual (2016-17) de 16,3 millones, sobre el que la entidad prevé generar un beneficio de 5,5 millones.