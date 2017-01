Embarba: "El Sevilla Atlético no es un filial normal"

No ha tenido suerte en lo que va de temporada, ya que una inoportuna lesión le ha tenido "casi dos meses parado", aunque Adri Embarba pasa página, porque, felizmente, ya está "perfectamente" para ayudar al Rayo Vallecano a remontar posiciones en la tabla. Y es que el joven atacante reconoce a ESTADIO Deportivo que el cuadro franjirrojo es una de las decepciones de la primera vuelta en Segunda, sobre todo porque "casi todos los jugadores estaban el año pasado en Primera", pero no han respondido a las expectativas: "No empezamos como queríamos. Nos cuesta ganar dos partidos seguidos, que es lo que te hace dar el salto, aunque ahora estamos en una dinámica de trabajo positiva e intentaremos engancharnos a la parte alta". Para ello, deberán superar este sábado (16:00 horas) a un Sevilla Atlético que despertó ante el Oviedo de su peor racha de la presente temporada (tres derrotas consecutivas).

A sus 24 años, el menudo extremo celebra que, con Rubén Baraja, el Rayo tiene "un tono físico mejor, lo que se está viendo reflejado en el campo", si bien cree que una de las claves para el despertar de los madrileños reside en reactivar su comunión con la grada, clave estos últimos años. "Ahora, tenemos dos partidos seguidos en casa, por lo que debemos aprovechar para enlazar esa racha que nos devuelva a la zona en la que debíamos estar desde el principio. Queremos olvidarnos ya de 2016, que ha sido nefasto tanto por el descenso como por el arranque en Segunda. Estamos a cinco puntos del 'play off', que es donde tenemos que mirar. Aún hay tiempo de sobra", sentencia Embarba, quien avisa, eso sí, del peligro que supone la visita de los nervionenses: "Se podría decir que no es un filial normal, un segundo equipo al uso. Y no es que no juegue bien, que a mí me encanta, sino que no se complica. Cuando tiene que pegarle arriba, le pega. Cuenta con futbolistas muy jóvenes, pero que saben muy bien lo que hacen. Es un equipo con recursos, como demuestran sus puntos. Es una de las revelaciones de Segunda, pero trataremos de que no haga su fútbol".