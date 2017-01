Juan Muñoz: "Iborra me ayudó en todo para fichar por el Levante"

El nuevo delantero del Levante, Juan Muñoz, aseguró hoy que su excompañero en el Sevilla Vicente Iborra es "un hermano" para él y desveló que fue clave en su fichaje en el club valenciano hasta final de temporada.

El Levante anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con el Sevilla para que el delantero Juan Muñoz juegue cedido en Valencia hasta final de temporada, según informó el club valenciano en su sitio web oficial.

"Iborra es más que un amigo. Desde que llegué al primer equipo del Sevilla la verdad es que me trató como a un hijo para él. Le tengo que agradecer muchísimo, hablo continuamente con él y me dijo que el Levante iba a ser el sitio y me ayudó para todo. Estoy muy agradecido, le quiero mucho, es un hermano y es un gran apoyo para mí", explicó durante su presentación.

Además, Juan Muñoz destacó que desde el primer momento tuvo claro que quería cambiar el Real Zaragoza por el Levante. "Ojalá puede devolver todo el cariño y todo lo que han hecho para estar aquí. Lo haré a base de humildad y cariño. Yo lo tenía bastante claro, desde hace tiempo tenía mucha ilusión en venir al Levante y se ha hecho realidad", afirmó.

"No me gusta definirme, lo que me gustaría es que me definan los aficionados a mí. No voy a decir si soy mejor o peor en una cosa u otra. Viene un jugador con muchísimas ganas, con trabajo y sacrificio y a poner mi granito de arena y luchar para llegar a Primera división que es donde se merece estar el club", añadió.

El delantero sevillano no quiso valorar su salida del Real Zaragoza y las declaraciones de su ex entrenador, Raúl Agné, en las que criticaba su decisión.

"Ahora mismo no me interesa lo que ha pasado y ahora pienso en el presente. Pienso en empezar mañana con el equipo y aportar todo lo que pueda dar a este equipo", insistió.

El presidente del Levante, Francisco Catalán, dio la bienvenida a Juan Muñoz y agradeció tanto a él como a su agente, René Ramos, haber escogido su equipo. "Han entendido que este club era el mejor sitio para estar y es de valorar su decisión. Muchas gracias también al Sevilla", explicó Catalán.

Juan Muñoz, de 21 años, llega al Levante después de haber jugado cedido en esta misma campaña en el Real Zaragoza, donde jugó 16 partidos y marcó 3 goles.