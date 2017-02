Baraja, entrenador del Rayo, habla sobre el 'caso Zozulya'

Rubén Baraja, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que durante este mercado de invierno "se han hecho cosas diferentes a como pensaba", pero "no" es una persona de "abandonar ni buscar excusas", por lo que afronta con optimismo esta segunda parte del campeonato en la que su equipo se juega la permanencia en Segunda.

Desde su llegada, Baraja reiteró en numerosas ocasiones que quería aligerar de efectivos su plantilla, pero la realidad es que durante el último mes salieron tres jugadores y llegaron cuatro.

"Aquí se hablan las cosas, se valoran y no voy a salir de esa idea. Cuando llegué hablé con el club, dije lo que se necesitaba, fui sincero y fueron surgiendo acontecimientos. Después pasaron cosas que no han sido como quería", declaró.

"La plantilla no es corta, hubo jugadores que se hablaron y no vinieron. Se han cumplido cosas, otras no. Es la realidad que tengo y la afronto con optimismo. No soy una persona de abandonar ni de buscar excusas. Se han hecho las cosas diferentes a como las pensaba. Soy de convicciones y voy a trabajar con lo que tengo", manifestó.

"Hay dos formas de afrontar las cosas, una con actitud y otra rendirse. Yo voy hacía adelante, al frente. Los jugadores saben que he sido un luchador siempre. Este tipo de cosas pueden afectar, pero somos once contra once y hay que ganar", manifestó.

Sobre Roman Zozulya, el delantero ucraniano cedido por el Betis que podría no seguir en el Rayo debido al malestar que se ha generado en la afición por su ideología, Baraja fue claro.

"Soy entrenador y puedo opinar de las situaciones que conozco. Es un jugador al que lo firmamos deportivamente y lo que se ha generado después no depende de mi. Lo único que espero, y así lo ha dicho el presidente, es que el lunes, cuando el jugador anuncie su decisión, se respete. A partir de ahí valoraremos la situación", dijo.

"Hay cosas que uno no puede imaginar que pasen. Solamente soy responsable de pedirle al club una plantilla corta y competitiva. En cuanto a Zozulya yo no pongo en duda a nadie, ni al jugador, ni al Rayo ni al Betis. Él tiene que tomar una decisión con libertad, tranquilidad y cuando considere oportuno. Lo que decida hay que aceptarlo", confesó.