Ondoa: "Ser el mejor portero de la Copa de África no cambia nada"

El camerunés Fabrice Ondoa, campeón y mejor portero de la pasada Copa de África, afirma que eso "no cambia nada" al reincorporarse al filial del Sevilla, con el que aún no ha disputado minuto alguno en la Liga 123.

Ondoa, que se proclamó el pasado domingo en Gabón, después de que Camerún derrotase a Egipto por 2-1, dijo que estos logros son "increíbles" y que nunca imaginó que podría sucederle "con sólo 21 años".

Ondoa manifestó, en declaraciones a EFE, que "ganar la Copa de África es la recompensa a lo vivido estos tres últimos años con la selección", que se comportó "como una familia unida" pese al "fracaso de 2015", cuando fue "eliminada en primera ronda" en el torneo que constituyó su debut como internacional.

Para el jugador sevillista, quien destacó que "nunca" le "han regalado nada", esta "recompensa demuestra que nada puede oponerse a tus metas", pues "con trabajo, se logran metas increíbles". "Ha sido inolvidable por la situación en la que llegábamos. Algunos exjugadores nos criticaban y se pasaban de las críticas a los insultos. No tenemos tantas estrellas que destacan en Europa pero la química en el grupo ha sido increíble", añadió.

Paradójicamente, Fabrice Ondoa aún no ha debutado en la Liga 123 con el Sevilla Atlético, pero él aseguró que va "a seguir trabajando igual de duro en el filial" porque "ser el mejor portero de la Copa de África no cambia nada" y sabe que "si vas de sobrado, no te dan la titularidad".

El portero camerunés pretende "ayudar al equipo en el campo, en el banco o en la grada" y no se toma su ostracismo mal porque tiene "aprecio" a un "entrenador -Diego Martínez- que dice las cosas a la cara" y además, debe "competir con dos porterazos", en alusión a José Antonio Caro y Juan Soriano. "Nos llevamos fenomenal. Han estado apoyándome en la Copa de África, felicitándome cada vez que pasábamos una ronda", reveló el futbolista cedido por Gimnàstic de Tarragona.

El guardameta camerunés pasó en poco más de un mes de ser suplente en el Sevilla Atlético a proclamarse campeón de la Copa de África con la selección de su país, con la que ha disputado todos los minutos del torneo como titular hasta la victoria por 1-2 ante Egipto en la final.

Fabrice Ondoa, de 21 años, comenzó a jugar al fútbol en 2006 en la Fundación Samuel Eto'o en su Yaundé natal y, tras disputar varios torneos en España como alevín e infantil, pasó al cadete del Barcelona en 2009 y, en 2014 y tras pasar por los juveniles, firmó por el Barça B, donde permaneció hasta 2016 cuando firmó con el Nastic de Tarragona hasta junio de 2019.

Al filial sevillista llegó esta temporada cedido por el club tarraconense con una opción de compra, aunque su papel no ha sido relevante hasta el momento.