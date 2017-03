Alcorcón-Sevilla Atlético: El filial se encomienda a Santo Domingo

El Alcorcón, que encadena cuatro partidos sin ganar, y el Sevilla Atlético, que lleva seis, intentarán romper sus respectivas rachas negativas en un duelo clave por la permanencia de ambos.

El Alcorcón, que ha sumado solo dos puntos de los últimos doce posibles, espera reencontrarse con la victoria en Santo Domingo ante los de Diego Martínez, que quieren hacer bueno el meritorio punto sumado como local la pasada jornada, frente al Levante, siendo ya seis las jornadas que acumula sin conocer la victoria.

El filial sevillista volverá a acusar la baja por lesión de dos referentes ofensivos, el mediapunta Borja Lasso y el ariete Carrillo, por lo que el técnico franjirrojo volverá a encomendarse al sistema con tres pivotes que implementó en el último partido.

Además, el defensor Bernardo Cruz no podrá jugar debido a una sanción y su puesto será ocupado por Álex Muñoz, en la que posiblemente será la única novedad del once, a no ser que el juvenil Pozo desplace a Curro del extremo izquierdo. En la convocatoria es novedad el central sub 19 José María Amo y el portero Juan Soriano, quien deja fuera al camerunés Fabrice Ondoa en la habitual rotación que el técnico sevillista hace con sus guardametas suplentes.

Velázquez, por su parte, cuenta con las bajas del centrocampista argelino Foued Kadir, por sanción, y del central Unai Elgezabal, por lesión. El portero serbio Marko Dmitrovic llega.

· Alineaciones probables:

Alcorcón: Dmitrovic; Nelson, Owona, David Navarro, Bellvís; Toribio, Víctor Pérez; Iván Alejo, Bakic, Martín Luque; y David Rodríguez.

Sevilla Atlético: Caro; Carmona, Álex Muñoz, Diego, Matos; Yan Brice, Fede San Emeterio, Cotán; Curro, Ivi y Gual.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Santo Domingo, 16:00 horas (LaLiga123 TV).