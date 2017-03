Muñiz saca brillo a la pizarra con cambios decisivos en el líder de Segunda

El técnico del Levante, Juan Ramón López Muñiz, se ha caracterizado en las primeras 28 jornadas de Liga por adoptar decisiones valientes a la hora de hacer cambios y ha obtenido en la mayoría de ocasiones un rendimiento casi inmediato de las sustituciones realizadas, algunas incluso antes del descanso.

Tras la disputa de los dos primeros tercios de la Liga 1|2|3, el Levante lidera la clasificación con 62 puntos y diecisiete de ventaja sobre el tercer clasificado. El último ejemplo de que Muñiz es un entrenador agresivo con sus cambios se produjo el pasado domingo cuando su equipo perdía en casa ante el Elche al descanso por 0-1. De entrada en la segunda mitad dejó en el vestuario a Rubén García y Natxo Insa e introdujo a Paco Montañés y Víctor Casadesús, quien marcó el gol del empate y provocó el penalti que supuso el 2-1 definitivo.

Ya en la primera jornada de Liga, en su estreno en Soria ante el Numancia y con el partido sin goles, Muñiz cambió, ya en la segunda parte, a Montañés por Jason y el delantero gallego marcó el gol del triunfo sólo ocho minutos después de haber entrado al terreno de juego.

Siete jornadas después, Jason volvió a convertirse en protagonista principal del partido al salir desde el banquillo, pues ante el Valladolid deshizo el empate en el minuto 71, sólo once después de pisar el campo, en un partido que el Levante ganó finalmente por 3-2. Los cambios resolutivos del técnico del líder de Segunda División desatascaron también el partido ante el Sevilla Atlético en casa, en el que Montañés anotó el gol del triunfo tras haber sido suplente, o frente al Mallorca, también en el Ciutat de València, pues Jefferson Lerma saltó al campo en el descanso y marcó el 2-1 que culminó la remontada ante el equipo balear.

Muñiz también acertó contra el Tenerife en casa, donde el equipo valenciano se impuso con solitario gol de Casadesús, también suplente entonces, o en Murcia frente al UCAM, donde Lerma sentenció el partido al marcar el 0-2 sólo seis minutos de haber sustituido a su compañero Verza. No es nada extraño, como este domingo hizo ante el Elche, que Muñiz mueva piezas en el descanso. Tampoco quiso esperar y cambió a algún futbolista antes de empezar la segunda parte en Reus (0-1) o frente al Nàstic de Tarragona (2-1), rival al que José Luis Morales dio la puntilla con el 2-0 cuando sólo llevaba veinte minutos en el campo.

Sin embargo, no todo han sido aciertos para Muñiz, que no pudo impedir con sus cambios las cuatro derrotas que ha sufrido el equipo valenciano, todas a domicilio. Otro ejemplo se produjo en el descanso ante el Getafe (1-1) cuando dio entrada a Javier Espinosa al que decidió sacar en el minuto 82 para luego explicar públicamente que la sustitución no fue atribuible a errores del futbolista.

Además, para Muñiz no es necesario ir por detrás en el marcador para hacer un cambio tempranero. En Miranda, con 0-1 a favor, sacó del campo a Abraham, que estaba amonestado, el minuto 38 y en Sevilla, con idéntico resultado, retiró a Pedro López, que también tenía una cartulina amarilla, al acabar la primera parte. Que el entrenador asturiano es aficionado a los cambios lo demuestra el hecho de que en todas las jornadas ha utilizado las tres sustituciones que le permite el reglamento. En este sentido, sus 'víctimas' favoritas Natxo Insa y José Luis Morales, a quienes ha retirado del campo en catorce y once ocasiones, respectivamente.