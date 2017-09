Chico firma con el Granada: "Vengo para aportar experiencia y trabajo"

El central José Manuel 'Chico' Flores, que estuvo sobre la mesa de Serra Ferrer y que este jueves se ha convertido en nuevo jugador del Granada, indicó que incorporarse a este equipo le parece "una gran oportunidad" y que llega para aportar "experiencia y trabajo".



Chico Flores, de 30 años y que llega libre al Granada tras haber jugado las tres últimas temporadas en el Al-Duhail SC de Catar, apuntó esta tarde durante su presentación que se encuentra "con mucha ilusión" por fichar por un club que ha hecho "una propuesta fuerte" por él.



"Me ilusiona mucho el proyecto del Granada, vengo para aportar experiencia, trabajo y dar lo mejor de mí para que a final de temporada hablemos del ascenso a Primera", explicó el central.



"Cuando terminé contrato en Catar tenía muchas opciones, sobre todo del extranjero, y varias de Primera pero no me llenaban. He ido apurando y no quería esperar a diciembre. El Granada me presentó su proyecto y me parece una gran oportunidad porque vengo a un gran equipo", apuntó.



Chico Flores no ha hecho pretemporada con ningún equipo pero lleva por su cuenta "más de un mes entrenando duro para llegar en plena forma" por lo que espera "tener el menos tiempo de adaptación posible".



"Una de mis virtudes siempre ha sido mi físico. El 'míster' -José Luis Oltra- ya sabe que vengo perfectamente y cuando lo crea conveniente, porque me tendré que ganar el puesto porque el Granada tiene un gran equipo, estaré a su servicio", añadió.



Flores es consciente de que la Segunda "es una liga exigente y muy competitiva, cualquier equipo te hace daño fuera o en casa" pero confía en la fortaleza granadinista para "alcanzar el objetivo de volver a Primera".



El director deportivo del Granada, Manolo Salvador, dijo que el zaguero llega al Granada "para aportar experiencia y calidad atrás" ya que "es muy importante tener a un jugador como él de cara a conseguir el ascenso".



"Ha surgido la posibilidad y no podíamos desaprovecharla. Viene ahora porque la oportunidad llega ahora. En verano fue imposible y ha surgido ahora, y entra en los límites presupuestarios del club", agregó Salvador.