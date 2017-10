Sabalza destaca que el "mejor aval" de su candidatura es su "gestión"

Pamplona, 10 oct (EFE).- Luis Sabalza, presidente de Osasuna que opta a la reelección en los comicios de noviembre, ha destacado hoy que el "mejor aval" de su candidatura es la "gestión" de su junta directiva desde que accedieron al club en diciembre de 2014.

Sabalza, que ha comparecido con el resto de su actual directiva y ha presentado a César Muniain como nuevo miembro de la candidatura, todavía abierta a más incorporaciones, ha explicado de forma prolija las líneas maestras de su proyecto para las elecciones, a las que además optan Víctor Álvarez y el exdirectivo Juan Ramón Lafón.

Precisamente, Sabalza ha dedicado varios ataques a la candidatura presentada la semana pasada por Víctor Álvarez, avalada económicamente por el empresario mexicano Carlos Aragón.

La candidatura de la actual junta directiva ha cuestionado aspectos planteados por Álvarez, de 'Osasuna cambio', como la internacionalización de Osasuna, el carácter del perfil profesional de la directiva, la presencia de navarros en el once inicial o incluso el coste de dinero a campañas de publicidad.

Sin embargo, Sabalza no ha entrado a enjuiciar los posibles beneficios porcentuales de este empresario mexicano, a cambio de los ingresos comerciales que genere, planteados por la candidatura de 'Osasuna cambio'. "Perdona que no te diga lo que pienso, el socio es el que debe decidir", ha afirmado.

Sabalza ha recordado que en 2014 fueron los únicos que se presentaron a las elecciones con el club en serias dificultades e incluso en posibilidad de desaparición tras el descenso y las deudas económicas, y sin embargo ahora "es un club apetecible" al estar saneado tras su gestión.

"En diciembre de 2014 la gente temió por la desaparición del club, pero eso ya es historia. No podemos tener mejor aval que el de la gestión", ha subrayado Sabalza, quien ha enumerado los logros de su mandato y también ha admitido errores como los de la planificación deportiva de la pasada temporada o las "malas formas" en la salida de Enrique Martín Monreal.

Sabalza, que decidió no agotar su mandato hasta diciembre de 2018 y convocar elecciones anticipadas, ha manifestado que "ha llegado el momento de ser ambiciosos" siguiendo el "camino" empezado hace casi tres años, fieles a los "socios" y a la idea de un club de "cantera".

"Reafirmamos que el pasado es bueno. Hemos creado unos cimientos sólidos y el futuro será positivo para Osasuna si seguimos", ha dicho Sabalza, que se presenta con el lema 'Osasuna, un club del siglo XXI'.

Sabalza ha señalado que agotarán el plazo para dimitir de sus cargos en el club y poder así presentarse a las elecciones, aunque ha apuntado la posibilidad de que algún miembro no lo haga y se quede al frente de la entidad.

Juan Ramón Lafón y Eva Blanco presentarán mañana su candidatura a a las elecciones de noviembre, todavía sin una fecha concreta, a la espera de fijar el horario del partido contra el Alcorcón el 18 o 19 de noviembre.