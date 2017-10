Lafón arropa su candidatura con Ricardo, López Vallejo y Aranzabal

Pamplona, 11 oct (EFE).- El socio y exdirectivo de Osasuna Juan Ramón Lafón, aspirante a presidir el club navarro, ha presentado hoy su candidatura arropado por el compromiso de exjugadores del equipo rojillo como Ricardo López y Javier López Vallejo, y del expresidente de Eibar Alex Aranzabal para ocupar diferentes cargos.

En concreto, Aranzabal, presente en la rueda de prensa, ocupará el puesto de director general que actualmente desempeña Fran Canal, cuestionado por algunos sectores del club y que si gana Lafón saldrá de la entidad.

Así lo ha asegurado Lafón, quien ha indicado que los exporteros osasunistas Ricardo López y Javier López Vallejo desarrollarán los cargos de director de relaciones institucionales y del fútbol base de Tajonar, respectivamente.

Lafón ha dicho que cuenta con el actual director deportivo, Braulio Vázquez, y con el actual entrenador, Diego Martínez, mientras que ha presentado el resto de su candidatura formada por Pablo Sánchez, Javier Hernández, Patxi Arbués y Eva Blanco, exvicepresidenta del club que fue destituida en febrero de 2016 junto con Lafón por el presidente, Luis Sabalza.

El propio Sabalza presentó ayer su candidatura para las elecciones de noviembre avalado por su "gestión" al frente del club, mientras que la pasada semana se posicionó como aspirante el socio Víctor Álvarez, avalado económicamente por el empresario mexicano Carlos Aragón.

La junta electoral ha recordado hoy a los socios que el aval a los aspirantes a la presidencia solo será válido cuando se comprometa a un único candidato, ya que si lo proporcionan a más de uno resultarán nulos.

También ha publicado en la página web del club el modelo del pre-aval bancario exigido para formar una candidatura oficial, que asciende a 4,2 millones de euros, formulario que ha sido remitido a LaLiga.

Lafón, que ya anunció en mayo que se presentaría a las elecciones anticipadas por Sabalza, con el que entró al club en diciembre de 2014, ha asegurado que cuentan con este aval bancario, aunque ha admitido que "no ha resultado fácil conseguirlo".

Ha recordado que ya asumió el "riesgo" de un aval económico cuando entró al club con Sabalza y ha destacado que en el que debe presentarse ahora "no hay nadie detrás ni terceras personas", a diferencia de en la precandidatura de Víctor Álvarez, mientras que Luis Sabalza está exento del aval por los beneficios en su gestión.

Lafón, que ha ofrecido un amplio dossier con el programa y organigrama de su candidatura, ha recordado que tal y como prometió en mayo han guardado silencio para no interferir en la marcha del equipo, a la espera que se fijaran las elecciones, el 18 o 19 de noviembre, pendiente del horario del partido ante el Alcorcón.

El exdirectivo rojillo ha remarcado que han presentado el "programa más desarrollado" de todos los aspirantes, en el que destacan aspectos como "salvaguardar a Osasuna como club deportivo y a sus socios" con un "modelo de gestión impecable y transparente" para llegar a ser "autosuficientes económicamente".

Lafón no ha querido incidir en los motivos de su salida del club por diferentes discrepancias con Sabalza, pero ha declarado que Osasuna "se merece otro tipo de gestión".

Entre las propuestas en el área deportiva destaca el "objetivo", que "no imposición", de lograr que el 70 por ciento de las fichas profesionales del primer equipo sean de jugadores formados en la cantera de Tajonar.