Sevilla Atlético-Cádiz: Necesita un triunfo como el agua

No pintan bien las cosas para el filial sevillista. Tevenet no da con la tecla y los refuerzos siguen sin aportar el plus que necesita un plantel muy debilitado con respecto al curso anterior. Este año la senda no será tan placentera. Más bien, se presenta llena de espinas. Pero la palabra rendición no se conjuga en el joven vestuario franjirrojo, como dejan claro sus integrantes tras cada varapalo en las redes sociales.

Se promete esfuerzo. Pero la realidad es que esto acaba de empezar y la salvación está ya a seis puntos, de ahí que el Sevilla Atlético necesite como el agua estrenar ya su casillero de victorias, lo que sin duda supondría un impulso moral.

También por la entidad del rival, un Cádiz que se presentará en la carretera de Utrera alentado por 1.500 aficionados. Aunque los amarillos también llegan sumidos en su particular crisis, pese a gozar de ocho puntos más y a estar a sólo dos de los 'play off'. Esto es gracias a su gran arranque, pero los de Álvaro Cervera no ganan desde la jornada cuarta y acumulan un pobre parcial de un punto sumado de los doce últimos en juego, y sin marcar ni un tanto. Casualmente, una serie idéntica a la del filial, que no suma desde el empate a cero ante el Rayo, firmando desde entonces tres derrotas seguidas también sin gol.

Marc Gual ha llegado a tiempo tras el viaje con la sub 21 a Eslovaquia y Tevenet lo ha incluido en la lista.