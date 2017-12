"Tener a Zozulya es una bendición; es un pedazo de futbolista"

Roman Zozulya ha marcado en los últimos cuatro partidos en los que ha participado de forma consecutiva. En total, lleva siete dianas en 13 encuentros con un Albacete al que le está dando la vida. Por eso, no es de extrañar que el técnico del equipo manchego, Enrique Martín, haya realizado unas curiosas declaraciones sobre un jugador que pasó por el Betis sin pena ni gloria y que no quisieron en el Rayo Vallecano.

"Nadie puede discutir a Zozulya. Es una bendición que este chico esté en Albacete, es un pedazo de futbolista, y como persona aún es mejor; estamos encantados. Es nuestro abanderado, pero hay un trabajo terrible de los otros compañeros, no me gusta personalizar", dijo un Martín que, pese a no querer, siguió elogiando al delantero ucraniano: "Tiene mucho mérito todo: el 1-0 ha sido precioso, a lo Santillana, y el 2-0 ha sido sensacional, pero hay un trabajo de equipo que es muy interesante".