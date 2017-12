Nástic-Sevilla Atlético: Resta poner la guinda del triunfo

El Sevilla Atlético pasa por su mejor momento de la temporada, algo contradictorio para quien vea la tabla. El filial ocupa puestos de descenso (es penúltimo), pero no hay que olvidar que acumula siete partidos invicto, seis de ellos empates.

Tantas tablas están privando al equipo de Luis García Tevenet de estar más arriba en la clasificación y, para ello, se desplaza a Tarragona para buscar una victoria ante un Nàstic que también está en descenso.



Para ello,. En la parcela ofensiva a Curro Sánchez y Pozo, una vez cumplidas sus sanciones, aunque es baja de última hora el central Álex Muñoz, por unas molestias musculares, baja ésta muy sensible.

Curro y Pozo, los dos extremos titulares del Sevilla Atlético, volverían a un once en el que no estará Marc Gual, lesionado desde hace tres semanas y ya en la recta final de su recuperación, al igual que el mediapunta Pepe Mena. La gran novedad en la lista es el gerenense Genaro (Sevilla C).

De este modo, Carlos Fernández seguiría siendo el único punta. La duda del once reside en el lateral izquierdo, donde Borja San Emeterio parece haber ganado enteros en detrimento de Matos, habitual en las últimas temporadas.

Por el bando del Nàstic, la plaga de lesiones que le castigaba, poco a poco, va disminuyendo y su técnico, Antonio Rodríguez ´Rodri´, podrá a volver a contar con hombres tan importantes como Jean Luc, Manu Barreiro, Juan Delgado o Ike Uche. Siguen siendo baja Sergio Tejera, Omar Perdomo, Mohammed Djetei y Álvaro Bustos.

El cuadro catalán quiere regalar un triunfo a una afición que no consigue ver vencer a su equipo desde hace más de un mes, y que tan sólo ha podido ver dos victorias de los suyos en el Nou Estadi.