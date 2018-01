Lasso: ´El proyecto de Osasuna es ambicioso y ojalá pueda estar muchos años´

Borja Lasso, presentado hoy como nuevo jugador de Osasuna, ha afirmado que ha aceptado la oferta del club rojillo al tener un "proyecto ambicioso" para intentar subir a LaLiga Santander y ha declarado que "ojalá pueda estar muchos años" en el equipo navarro.

Osasuna ha incorporado a Lasso como cedido por el Sevilla, aunque el futbolista pertenecerá al club pamplonés hasta 2021 si los rojillos logran esta temporada el ascenso a Primera División, con el pago de 2 millones de euros al Sevilla.

Lasso se ha ejercitado esta mañana por primera vez con sus nuevos compañeros en un partidillo de entrenamiento ante el Rudes croata, en el que el medio centro sevillano ha jugado completa la segunda parte, con victoria final de Osasuna por 4-3.

"Ya tenía ganas de ponerme a entrenar con el equipo y aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos. Los compañeros me han recibido muy bien y el todo el club con los brazos abiertos. Tengo ganas de entrar en la dinámica, jugar y ayudar al equipo", ha manifestado en rueda de prensa en Tajonar.

La comparecencia de Lasso, junto con el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, se ha retrasado más de una hora para atar unos "flecos" de última hora del contrato.

"Pediros perdón (a los periodistas), que al final se ha liado un poquillo la cosa, pero nada importante. Cuando todo está bien, mejor. Hay que tener todo bien atado y firmado. Está todo ok, nada importante, y de hecho ha entrenado", ha dicho Braulio.

El director deportivo rojillo ha agradecido a Lasso "todo el esfuerzo que ha hecho a todos los niveles" para venir a Osasuna y ha añadido que le "satisface muchísimo" que el futbolista haya elegido al club navarro.

"Ha sido muy dura la negociación para que estuviera aquí, pero siempre ha puesto de su parte y ha estado insistiendo para que se realizara antes", ha subrayado Braulio.

Lasso ha señalado que eligió Osasuna porque quiere quedarse en Pamplona "más tiempo", condicionado al ascenso del equipo navarro, y jugar "muchos años en Primera".

Ha manifestado que ha sido una "pieza importante" para venir a Osasuna la presencia en el banquillo de Diego Martínez, su entrenador la pasada temporada en el Sevilla Atlético, aunque no ha sido el único factor para fichar por el equipo pamplonés.

"Es importante porque me conoce, pero también el proyecto del club. Es un club grande, de Primera División, con una afición que apoya mucho. Es un proyecto ambicioso y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo", ha dicho.

Lasso ha indicado que se encuentra "bien" de forma, a pesar de la falta de minutos en el Sevilla: "He entrenador duro. La gente que me conoce sabe que soy un trabajado y no me he dejado llevar, al revés, he entrenado más que nadie, y llego con ganas de volver a jugar", ha comentado.

Ha explicado sobre la falta de minutos en el cuadro andaluz que el Sevilla es un club "con unas expectativas muy altas y hay mucha exigencia".

"En mi posición había mucha competencia, jugadores de primera talla mundial, de los que he aprendido mucho. No he tenido la suerte de entrar en la dinámica de jugar, pero he aprendido mucho y vengo aquí siendo mejor futbolista de lo que era", ha asegurado.

Ha apuntado que conoce "perfectamente" LaLiga 1/2/3 de la pasada temporada y por su seguimiento en la actual, y ha añadido: "Sé que Osasuna va a esta arriba y vamos a apretar al máximo y seguro que al final de temporada vamos a estar donde merecemos".

Lasso no puede jugar el domingo ante el Sevilla Atlético al hacerse efectiva la cesión el próximo lunes, si bien confía en que Osasuna logre los tres puntos al ser "importantes" para la marcha del equipo de Diego Martínez y desea que "se pueda salvar" el filial sevillista.