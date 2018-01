Diego Martínez: "El Sevilla es mi casa"

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha declarado y que su equipo no puede encarar el partido de este domingo ante el Sevilla Atlético desde la clasificación, ya que si esta "siempre es engañosa, con este rival, más todavía".

El conjunto navarro intentará lograr la tercera victoria consecutiva ante el filial sevillista, el equipo de procedencia del técnico vigués, que cierra la clasificación de LaLiga 1/2/3.

"Lo más importante es que nosotros no cometamos errores. El partido es muy largo y no hay que mirar la clasificación. Si siempre es engañosa, con este rival, más todavía, igual que el Barça B", ha afirmado Diego Martínez en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar.

El entrenador gallego ha dicho que este partido es "muy importante" para Osasuna con el deseo de "enlazar esa tercera victoria consecutiva y coger una buena velocidad de crucero, de puntuación".

Sin embargo, ha avisado que no será un partido fácil: "Los filiales son muy plásticos a la hora de entender los estados anímicos, se reinventan muy fácil y se reilusionan enseguida".

Diego Martínez, que llegó el pasado verano a Osasuna tras estar ocho años en el Sevilla, ha admitido que para él es un partido "especial".

"Es la que fue mi casa y la que siento como mi casa. He tenido la oportunidad de ganar títulos, lograr ascenso a Segunda y conseguir una permanencia. Me han tratado muy bien. Voy a reencontrarme con gente a la que quiero, amigos que me quedarán para siempre", ha manifestado.

El técnico rojillo ha destacado que ahora "empieza la parte más bonita de la temporada, en la que se decide todo" y toca medirse a un rival con jugadores "con carreras emergentes y de calidad".

Ha subrayado el trabajo de Osasuna para lograr el objetivo de volver a la máxima categoría y ha dicho que "el destino de este club es estar en Primera", aunque no sabe si "llegará" en junio o más adelante.

Ha indicado que Osasuna afronta una semana "preciosa" al jugar tres partidos, incluido el aplazado ante el Nàstic por la nieve, previsto para el próximo jueves, aunque el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol le dio ayer 15 días hábiles al club navarro para recurrir ante el TAD.

Preguntado por si es partidario de recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte, después de que Competición y Apelación desestimaran las peticiones de darle el partido por ganado, Diego Martínez ha afirmado que no gana "nada con opinar sobre determinadas cosas".

"Quiero ganar en Sevilla y no pensar en nada más. Ese debate no me corresponde a mí", ha dicho el técnico osasunista, quien se ha mostrado satisfecho con la llegada en el mercado invernal de Borja Lasso y Rober Ibáñez.

"Son jugadores que vienen a ayudar, pero lo importante es el equipo y se tienen que subir al tren en marcha que es Osasuna. Nos pueden ayudar a solucionar debilidades que hemos detectado en la primera vuelta", ha dicho.

Ha añadido que como jugadores que los quería "toda" la Segunda División "es una muy buena noticia para Osasuna" que aceptarán la oferta rojilla al ver un equipo "con proyecto y valores".

Sobre el canterano Kike Barja, que probablemente será titular el domingo tras su buena actuación ante el Valladolid, Diego Martínez ha afirmado que está "muy contento" con su evolución, dentro de "un plan de formación" en el que el navarro "ha estado muy motivado para mejorar"