Real Valladolid-Sevilla Atlético (1-0): Luismi castiga a un rácano filial

El Real Valladolid, con su victoria por 1-0, suma y sigue en su camino por alcanzar la parte alta de la tabla, ante un Sevilla Atlético que dejó jugar y se limitó a defender y a buscar algún fallo local para marcar, aunque la falta de efectividad de los blanquivioletas hizo sufrir al público hasta el final. El equipo de Tevenet suele perder sólo por la mínima, pero con eso no le da, obviamente. La salvación la tiene a 10 puntos y el club no toma decisiones, si respecto al mercado ni sobre el banquillo.

Ambos equipos salieron buscando la posesión del balón y eso propició una mayor fluidez de juego, que aprovechó bien el conjunto local para tomar la iniciativa y disponer de la primera ocasión en el minuto 5, tras un centro raso de Antoñito, que remató Mata al palo izquierdo de la portería de los sevillanos.

El cuadro nervionense lo intentó poco después, pero Lara no lanzó bien, por lo que no llegó el peligro a la meta defendida por Masip, lo que sí llevaría Mata al área contraria, en la primera opción, con un pase a Anuar, aunque éste no llegó a contactar con el balón y, en la segunda, con un disparo que cruzó en exceso.

Los vallisoletanos llegaban con mayor claridad, aunque sin la finalización deseada, ante un Sevilla Atlético que trataba de sorprender a la defensa del Real Valladolid en un renuncio, lo que pudo conseguir en el minuto 16, tras un fallo de Kiko Olivas que Carlos Fernández remató muy flojo, directamente a las manos de Masip.

El conjunto blanquivioleta contó con otras dos oportunidades para inaugurar el marcador, de nuevo con Mata como protagonista en la primera de ellas, quien envió el balón por encima de la portería visitante tras un buen centro de Hervías, y con Borja, cuyo remate de cabeza despejó Soriano, por lo que se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

Tras la reanudación, los de Luis César se volcaron en el área andaluza, dispuestos a llevarse el encuentro, y su buena colocación en el campo les permitió disfrutar de varias ocasiones, en ese caso, con Anuar como figura destacada, aunque no logró su objetivo, lo que desesperó a los más de 13.000 espectadores que hoy se concentraron en el José Zorrilla.

No sería la última ocasión para los locales, ya que Mata dispuso de varias oportunidades, la más clara, un disparo en el área chica que salió desviado hacia arriba, mientras que los sevillanos trataban de defenderse del asedio y trataban de sacar petróleo de los errores de la zaga vallisoletana.

Así, Borja San Emeterio se vio solo delante de Masip, pero su disparo salió sin fuerza y, posteriormente, Marc Gual, tuvo en sus botas la mejor ocasión de los sevillanos, pero el lanzamiento se topó con un gran Masip, que impidió un gol que hubiera roto al cuadro blanquivioleta.

Los méritos realizados por el Real Valladolid obtuvieron sus frutos en el minuto 86, con un gol de Luismi tras centro de Giannotas que Mata envió hacia los pies, precisamente, del medio centro ex del filial sevillano, para dar la victoria a su equipo, que sigue mirando hacia arriba.

Ficha técnica:

1 - Real Valladolid: Masip; Antoñito, Deivid, Kiko Olivas (Calero, m.34), Moyano; Borja, Anuar (Chris Ramos, m.79), Luismi, Hervías (Gianniotas, m.68); Óscar Plano y Mata.

0 - Sevilla Atlético: Juan Soriano; Konyk, Berrocal, Borja San Emeterio, Matos; Fede San Emeterio, Carballo (Pozo, m.82); Curro, Lara (Aburjania, m.61), Eteki; Carlos Fernández (Marc Gual, m.28).

Goles: 1-0, m.86: Luismi.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (C.T balear). Mostró cartulina amarilla a Kiko Olivas (m.45), Hervías (m.45+), Mata (m.87), Deivid (m.90+), Gianniotas (m.90+), del Real Valladolid y a Yan Eteki (m.57), Berrocal (m.71), Marc Gual (m.77), del Sevilla Atlético.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante 13.523 espectadores. En el descanso, el Real Valladolid rindió homenaje a Llorente y Víctor Fernández al cumplirse diez años del gol más rápido de la historia de la liga española.