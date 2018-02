Arias tentó a Kuki Zalazar

El hispano-uruguayo Kuki Salazar, internacional sub 19.

A catorce puntos de la salvación, la permanencia del Sevilla Atlético en Segunda parece poco menos que un milagro, algo a lo que también ha contribuido la inacción del club en el pasado mercado invernal, dejando pasar la posibilidad de reforzar su plantilla.

Se buscaba un central y un mediapunta, pero ninguno de ellos acabó llegando, aunque se hicieron gestiones. Así, después de que en Italia anunciaran contactos avanzados con el atacante Daniele Verde, que se negó a jugar en el filial aun con la promesa de promocionar al primer equipo, ahora se ha conocido que los dirigentes sevillistas también intentaron firmar sin suerte al mediapunta hispano-uruguayo Kuki Zalazar.

Según La Verdad, desde Nervión se pusieron en contacto con el Málaga la misma mañana del 31 de enero para intentar que el club costasoleño rompiese la cesión del internacional sub 19 en el Cartagena, con el que se ha medido al Sevilla este curso en los dos partidos de la eliminatoria de Copa. El conjunto murciano, sin embargo, se negó a ello y la operación no fue a más, aunque ha pasado de ser un fijo para su técnico a no ir ni convocado en el último partido.