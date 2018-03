Cádiz-Sevilla Atlético: Busca agua en el desierto más árido

Sin esperanzas reales de alcanzar una permanencia que se sitúa a 17 puntos, el Sevilla Atlético, con sólo dos victorias en su casillero y después de ocho derrotas seguidas, apela a la dignidad para ofrecer una buena imagen en un Ramón de Carranza que históricamente no se le ha dado mal.

La buena noticia para Tevenet es que recupera a varias piezas importantes, como es el caso de Carlos Fernández, 'pichichi' del equipo con seis dianas, quien volverá a liderar el ataque tras cumplir un partido de sanción. Además, aunque no ofrecerá la lista hasta esta misma mañana, el técnico franjirrojo recuperará a priori a Matos y Pozo, que han presentado una buena evolución de sus dolencias, así como a Juan Soriano, por lo que tendrá a sus tres metas disponibles. El dueño de la portería, precisamente, es una de las incógnitas en un once cambiante en las últimas citas y en el que no estará seguro el tocado Felipe Carballo.

El Cádiz, por su parte, acude sin el lesionado Romera y sumido en una mala racha que le ha hecho ganar uno de sus siete últimos partidos, viendo una ocasión propicia para acechar de nuevo el ascenso directo.



- Alineaciones probables:

Cádiz: Cifuentes; Carpio, Marcos Mauro, Kecojevic, Bijker; Garrido, Álex Fernández; Perea, Salvi, Álvaro; y Jona.

Sevilla Atlético: Ondoa; Carmona, Álex Muñoz, Berrocal, Matos; Fede San Emeterio, Yan Eteki; Curro, Lara, Pozo; y Carlos Fernández.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano).

Estadio: Ramón de Carranza. 20.00 horas. LaLiga 1/2/3 TV.