"Rubi" anuncia que no continuará en el Huesca

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha anunciado hoy que no continuará la próxima temporada en el club aragonés, a pesar de la oferta que le había realizado para continuar en Primera División, tras lograr el ascenso el pasado fin de semana.

"Ha sido una experiencia extraordinaria, hemos vividos unos días maravillosos y de mucha felicidad. Me ha costado tomar la decisión de no seguir aquí porque me ha llegado el cariño de mucha gente y me he sentido muy querido", ha dicho en rueda de prensa el preparador catalán.

En principio la conferencia de prensa estaba destinada a hablar sobre el partido de la próxima jornada contra el Gimnastic de Tarragona, aunque tras el anuncio de Rubi se ha convertido en un monográfico sobre su decisión de dejar el club monopolizando todas las preguntas.

Rubi ha explicado que anunciaba hoy su salida del Huesca porque el club no puede esperar más tiempo su respuesta y porque quería despedirse de la afición: "quiero agradecer a todos en general, al club, a los aficionados, a la gente y a la prensa ya que sin su apoyo no hubiera sido posible conseguir el ascenso".

El técnico ha destacado que se marcha del conjunto oscense "muy satisfecho" y que nunca se sabe si será un "hasta pronto". Ha indicado también que el trato personal y con su familia ha sido "muy bueno", algo que recordará "siempre".

"Rubi ha resaltado igualmente que la temporada que ha llevado al éxito al club tiene varias claves, entre ellas que ha habido jugadores importantes a los largo de la temporada que han rendido muy bien y que le había llamado la atención "cómo vivían y cómo se abrazaban cuando marcaban goles".

Sobre los consejos que puede dar a quien le sustituya en el cargo, Rubi ha indicado que se ponía a su disposición por si necesitaba información sobre jugadores y le ha desvelado que el club era "una familia".

El entrenador del Huesca ha mostrado su deseo de consolidarse en Primera División en el que será su nuevo club, que no ha desvelado.