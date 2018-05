Sevilla Atlético-CD Numancia: Pelear por la honra de dejar el farolillo

cerrará este domingo la temporada como local con el propósito de confirmar la mejoría experimentada tras certificar su descenso matemático y lograr evitarque apura sus opciones para jugar los ´play off´ de ascenso, de los que sólo le separa un punto.

Los pupilos de Tevenet quieren acabar el curso con una buena imagen y abandonar el último puesto en detrimento del Lorca, su rival en la última jornada y que en estos momentos tiene un punto más.

Con ese objetivo, el entrenador sevillista no podrá contar con algunos de sus jugadores extranjeros, como el georgiano Aburjania o el francés Boutobba, convocados por sus selecciones, ni con su delantero Carlos Fernández, que, con problemas físicos, sigue sin entrar en la lista. Su plaza podría cubrirla Miguel Martín, ya que tampoco está en la lista Marc Gual, ausente como el meta Caro, Matos, Konyk, Berrocal, Olavide o Álex Muñoz, varios de los cuales podrían terminar su etapa en el filial. Una larga lista de bajas que ha obligado a Tevenet a mirar de nuevo abajo, tirando de jugadores del C y el Juvenil como Viedma, Genaro, Diego García o el meta Samu, si bien destaca la presencia del cadete Antonio Zarzana, internacional sub 16 que actúa como segundo punta y que siguen de cerca el Real Madrid o el Liverpool.

Además, el filial recupera al extremo Curro Sánchez, así como a Pozo y Lara, convocados por el primer equipo el pasado fin de semana, y es posible que Tevenet se decante por un once parecido al de las últimas citas.

El Numancia, por su parte, está obligado a cortar su racha negativa con cambios forzados en el once por las sanciones de Carlos Gutiérrez y Pere Milla, y con la duda de Manu del Moral.

Tevenet: "Trataremos de despedirnos con un buen encuentro"

Para Tevenet, el Sevilla Atlético ha "competido a un buen nivel dentro de las posibilidades" que tenía, aunque "la juventud" de sus jugadores "ha pesado en detalles decisivos" a lo largo de la temporada. "Trataremos de despedirnos de nuestra gente con un buen partido y una victoria", destacó ante la visita del Numancia.