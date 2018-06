Míchel: "Entrenar al Rayo en Primera es un sueño"

Madrid, 7 jun (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', artífice esta última temporada del ascenso a Primera del Rayo Vallecano, declaró este jueves, tras renovar hasta 2019, que entrenar al equipo madrileño en la máxima categoría es "un sueño".

Míchel, nacido en Vallecas, se crió en el barrio y como jugador fue quemando etapas desde niño hasta debutar como profesional en el primer equipo y retirarse en el club de sus amores en 2012 para pasar a trabajar en la estructura de la entidad.

En febrero de 2017, Míchel pasó a dirigir al primer equipo y, en su primera temporada, logró salvarlo del descenso a Segunda B y mantenerlo en la categoría de plata.

Esta segunda temporada ha logrado el ascenso a Primera y se ha proclamado campeón de Segunda, primer título oficial del equipo en 94 años de historia.

"Va a ser una temporada muy difícil, muy complicada, pero vamos con toda la ilusión del mundo. Entrenar al Rayo en Primera es un sueño", dijo Míchel, que ahora tendrá que trabajar junto a la dirección deportiva para confeccionar la plantilla.

"Estoy convencido que la dirección deportiva hará una plantilla buenísima para nuestro modelo de juego. Ese compromiso hará que todo se una mucho más rápida de lo que pensamos y haremos un proyecto de continuidad", comentó.

Míchel ha renovado con el Rayo Vallecano una temporada, hasta 2019, con otra más opcional por objetivos.

"El Rayo me ha demostrado confianza y se lo agradezco al presidente, a Cobeño y a la directiva. Tampoco queremos que haya mal rollo, sabemos cómo es el fútbol y sabemos que tener una situación contractual larga puede provocar distanciamiento y no quiero eso. El Rayo me ha dado todo en la vida y siempre que vaya todo bien no habrá problema", comentó.

El técnico madrileño desveló su deseo para esta próxima temporada en la que el objetivo será la permanencia y asentarse en Primera.

"Queremos seguir teniendo la misma actitud y la misma filosofía. También la misma actitud de juego, que nos sintamos fuertes como club y eso hará que todos rememos hacía adelante. No tengo dudas que será así, se harán las cosas bien y vamos a ser un club espejo para otros muchos", concluyó.