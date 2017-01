José Antonio Granja: "El equipo cree en lo que hace"

El Castilleja atraviesa el mejor momento de la temporada. Después de siete jornadas sumidos en una depresión profunda, el encuentro ante el Alcalá, victoria por 1-3, resultó ser el punto de inflexión positivo que necesitaban los pupilos de José Antonio Granja: "El cuerpo técnico estaba tranquilo, pero en los jugadores se habían instalado las dudas", afirma el míster.

La visita al Ciudad de Alcalá sólo fue el inicio de la magnífica racha de los azulinos, quienes acumulan 14 puntos de los últimos 18: "La suma de puntos nos está dando tranquilidad; el equipo cree en lo que hace", enfatiza Granja. Llama la atención el paso de la nulidad, un punto de 21 posibles, a la casi perfección absoluta que ha sufrido el cuadro hispalense: "El fútbol son rachas y estados anímicos; el año pasado nos ocurrió algo similar", argumenta el entrenador azulino.

La metamorfosis en resultados del Castilleja coincide, por un lado, con la recuperación de efectivos y, por otro, con el excepcional nivel de Dani Casado, autor de nueve goles en los seis envites-cuatro victorias y dos empates- que acumula sin perder el cuadro azulino. "La racha se está personalizando en Dani Casado en forma de goles, pero lo importante es el colectivo", explica el míster al respecto.

A pesar de la acumulación de buenos resultados, el Castilleja aún no ha dado el salto a la zona media alta de la tabla, lo que habla de la igualdad que hay en el Grupo X de Tercera: "Es una categoría muy complicada; no nos podemos confiar, pues pierdes dos partidos y te metes ahí abajo", zanja Granja. La ilusión, la buena inercia y la tranquilidad pasa por los moradores del Antonio Almendro, una cresta de la ola de la que intentarán no bajarse.