Resumen de los equipos sevillanos en la jornada 17 de Tercera División

Utrera y Antoniano se repartieron los puntos en un derbi que tuvo un primer tiempo trepidante, pero un segundo para olvidar. Con este empate, los locales se quedan novenos, a siete puntos de los 'play off', mientras que los lebrijanos son decimoterceros, con cinco puntos de colchón respecto a las plazas de descenso.El inicio de partido del Utrera fue arrollador. La escuadra dirigida por Miguel Montoya salió a 'comerse' a su rival y en los diez primeros minutos ya ganaba por dos goles y había desperdiciado dos ocasiones clamorosas a bocajarro, una de Blanco y otra de Isra.Todo parecía encaminado para un resultado cómodo a favor de los utreranos, pero mediado el primer acto, en una jugada tonta donde ni Mesa le dio fuerte con la cabeza ni Ayala se decidió a salir del área a recoger el balón, Pepelu fue el más listo de la clase y recortó distancias en el marcador.El 2-1 fue un punto de inflexión y el encuentro cambió radicalmente, sobre todo tras el empate conseguido porPaquito al filo del descanso con un disparo desde el balcón del área.La segunda parte, sin embargo, fue radicalmente diferente. El partido viró a un choque soso y sin ocasiones, salvo un disparo de Pozo justo después de la reanudación que no encontró la red de milagro.Después, mucho centrocampismo y falta de ideas en ambos bandos, que parecieron dar por buenas las tablas a medida que se acercaba el pitido final del árbitro en un derbi que vio el debut de Domingo.

Cabecense 1-1 Espeleño: Ito borra la sonrisa a los rojinegros en el 88'

El Cabecense acarició la victoria, pero un gol de Ito en el 88' hizo que los locales no olvidaran su derrota por 7-1 en Arcos con un triunfo. Primer tiempo igualado en el que se adelantaron los ugienses por medio de un gran gol de Dani Muñoz (18'). En el segundo dominó el Espeleño, pero el ´Cense´ disfrutó de dos ocasiones para sentenciar (Dani Muñoz y Alvi) y un gol anulado a Pulet. Ito no falló a dos minutos del final.

Guadalcacín 1-0 Castilleja: Fin a la racha azul

El Castilleja cayó derrotado por un Guadalcacín en zona de descenso, una derrota que trunca la buena racha de seis jornadas consecutivas puntuando de la escuadra blanquiazul. Y cayeron los visitantes con justicia ante un adversario que firmó una completa actuación. Los castillejanos no pudieron ni contra diez en los últimos quince minutos de partido, ya que una dura entrada de Fran García a Dani Casado le valió una roja incontestable. Pero los locales ya habían obtenido su renta desde el primer compás del encuentro, con un gol tempranero a los doce minutos que no obtuvo respuesta por parte de un Castilleja que sólo apretó de verdad en el tramo final.

Lebrijana 2-0 Ceuta: Ranchero y Sabaté sellan una justa victoria

Victoria de la Lebrijana en un partido bien planteado por el equipo local que estuvo carente de buen juego, pero con la intensidad y concentración necesarias para que no se escaparan los puntos y para no dejar pensar al rival. Un contrincante, el Ceuta, que tardó 70 minutos en disparar a puerta y que optó por el juego directo con balones siempre por alto donde la superioridad local fue manifiesta.

Ranchero aprovechó una indecisión de la zaga caballa para adelantar a los suyos al filo del descanso. A los cinco minutos de la vuelta de vestuarios, Sabaté puso tierra de por medio al transformar un penalti.

Chuli desatascó en el epílogo un encuentro espeso de los locales que si bien no sentenciaron antes se proclamaron justos vencedores de un partido que le permite situarse en la séptima plaza, en la pugna por entrar en los 'play off' de ascenso a Segunda B. Una ocasión clara para cada equipo en un primer tiempo que dio paso a un segundo que se decidió en el 92' con un gol de Chuli a pase de Andrada.



San Roque Lepe 3-0 Coria: Sucumbió en el segundo acto

El Coria no resistió a una gran segunda mitad del San Roque de Lepe y se vino de vacío tras aguantar el primer acto. Con esta derrota, los de Mariano Suárez se quedan en la decimoquinta plaza, a tres puntos de los puestos de descenso.

Durante la primera parte no hubo concesiones, pero en el inicio de la segunda parte asomó un cambio de ritmo en los locales. Y a los cinco minutos de la reanudación llegó el 1-0, obra de Pablo Aguilera. El gol abrió fronteras a los locales y comenzó a ´enterrar´ al Coria. Higor Rocha y Camacho sentenciaron.

Écija 3-1 Recre B: Juanito lidera la reacción

Nueve minutos de inspiración bastaron al Écija Balompié para voltear un 0-1 adverso ante el Recreativo B, que se adelantó en el 11' por medio de Misffut. Los astigitanos adolecieron de pegada en el primer tiempo, pero en la segunda mitad tiraron de efectividad para llevarse tres puntos que les afianzan en la zona de 'play off', guiados por un gran Juanito, autor del 1-1.

Pese al mazazo del 0-1, los locales reaccionaron y disfrutaron de numerosas ocasiones para igualar. No obstante, no fue hasta el 68' cuando llegó el empate, por medio de una falta lanzada magistralmente por Juanito. Y cinco y nueve minutos después sentenciaron por medio de Alberto Castro y Moyita, este con un golazo.

El Betis B consiguió un triunfo gris ante el San Roque que le permite igualar a 35 puntos con Algeciras y Arcos en los más alto de la tabla. Los de José Juan Romero dominaron el esférico y disfrutaron de la totalidad de las ocasiones. Sin embargo, acabaron sufriendo para defender la escueta ventaja que sacaron gracias al gol de Narváez.En el inicio, el Betis B se hizo pronto con la manija del encuentro. Por su parte, el San Roque se sentía cómodo arropado en su terreno y dejándole el balón a los verdiblancos. Los locales dominaban territorialmente pero sin poner en peligro el portal de Guille. Pasado el primer cuarto de hora llegó la primera ocasión del partido en un disparo de Hinojosa que se encontró con la acertada intervención del arquero visitante. Los locales se animaron tras esta acción y volvieron a poner a prueba al portero sevillano, quien se empleó a fondo para evitar el 1-0 ante un golpeo de Francis en el 19' y en un centro-chut de Paco tres después. Eran los mejores momentos del Betis B, el cual embotellaba en su área al cuadro campogibraltareño. Así, en un nuevo arreón final, Sergio Navarro disparó por encima del larguero en el 37 y Francis mandó un balón al travesaño justo antes del descanso.Tras el paso por los vestuarios, el envite se puso pronto de cara para el Betis B. En el 50', Toledo fue expulsado en una absurda acción. En la misma jugada recibió dos tarjetas amarillas por dirigirse en forma de menosprecio al colegiado. Antes de la misma, Julio ya había probado a Guille con un disparo desde la frontal del área. Doce después, un disparo al borde del área de Narváez, el mejor del filial, adelantaba a los verdiblancos. De esta forma, el colombiano continúa en racha, pues suma tres goles en dos partidos tras su doblete ante el Recre B.A raíz de ahí, los nervios se apoderaron delquien no fue capaz de duplicar la ventaja, aunque no sufrieron las acometidas de los visitantes. David Hinojosa fue expulsado a trece del final y Cheíto en el 89' por agredir a Loren, protagonista en la última acción de peligro del Betis B. En el descuento se marcó una gran jugada por la banda derecha para dejar el balón en bandeja a Aitor, quien, solo delante del meta contrario, no supo definir.

En un partido dominado de principio a fin por el filial sevillista, los de Chesco no encontraron el gol hasta los minutos finales, pero el Alcalá, que supo defenderse hasta entonces, sacó petróleo en una de sus pocas llegadas para arañar un punto de oro para sus intereses y que sabe a poco en los nervionenses.Las oportunidades no llegaban a pesar del claro dominio local en el primer periodo, por lo que Chesco movió el banquillo en busca de más profundidad. Y lo consiguió con la entrada de Chuma, que en la primera ocasión que tuvo, en el minuto 72, aprovechó un centro de Víctor para adelantar a los suyos con un remate ajustado al palo. Sin embargo, poco duró la alegría, pues en el 84' Lucho, en un fallo garrafal de la defensa sevillista, batió solo a Javi Díaz para poner las tablas.Aún hubo tiempo para que Fran Ávila cometiese penalti por manos en el 87', pero Fernando despejó el lanzamiento de Chuma y dejó con la miel en los labios a unque mereció mayor premio.