El Villafranco, a la búsqueda de un cancerbero

El Villafranco recibe este domingo al Puebla (13:00 h) en el derbi ribereño con el deseo de romper su mala racha de dos derrotas consecutivas, a la espera de disputar el próximo miércoles el encuentro aplazado con La Barrera.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Juan Antonio Márquez 'Cachola' se encuentra buscando un nuevo guardameta ante la marcha de Fricu. En este momento, el equipo isleño cuenta en su plantilla con un guardameta, Cheka, además de poder tirar en caso de una urgencia del juvenil, aunque la escuadra aurinegra desea firmar, dado que la portería se trata de un puesto específico, un cancerbero de mayor experiencia.

De momento, el Villafranco baraja un par de posibilidades, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Se contempló la posibilidad de hacerse con los servicios de Manu, tercer portero del UP Viso, hasta hace un par de semanas que se desvinculó, aunque por problemas de transporte no ha podido comprometerse con los isleños.