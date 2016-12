Resumen de la jornada 18 en Tercera división.

Alcalá 1-0 Gerena: Lucho rompió la maldición casera

El Alcalá sumó en el campo su primera victoria (la otra fue el 3-0 ante la Lebrijana por alineación indebida, recurrida por los albicelestes) gracias a un gran acción individual entre Pavón y Lucho, que anotó por segundo partido consecutivo. No en vano, los locales sufrieron frente a un Gerena con buenas intenciones pero al que le faltó colmillo para haber puntuado.

Con un ritmo parsimonioso, pero los rojinegros encararon mejor el choque, protagonizando Iván Navarro los dos primeros acercamientos con peligro. El Gerena buscaba la portería contraria y el Alcalá sacó petróleo de su defensa adelantada. Pavón vio el desmarque de Lucho, al que le metió el balón en profundidad, y éste batió a Luisma en su salida. Y cuatro después, Yeyo tuvo el segundo en una internada por la derecha de Lucho, que cedió atrás al de Carmona, que empaló alto.

El Gerena no se descompuso y siguió llegando al área contraria, aunque sin excesivo peligro. Andrada, en dos ocasiones, y Giráldez no inquietaron a Fernando, aunque el dominio territorial era rojinegro. En el segundo tiempo, conforme pasaron los minutos, el encuentro fue teniendo menos control, lo que aprovechó el Alcalá para ir acumulando llegadas que no materializó en el segundo tanto, lo que llevó la incertidumbre hasta el último minuto. Gonzalo, en el 53', tuvo la mejor ocasión local. El capitán panadero recortó con su diestra, rematando al palo largo para que Luisma se luciera.

Las mejores oportunidades visitantes llegaron en los últimos diez minutos. En el 83', pase en profundidad de Iván Navarro a David Toro, que definió mal ante Fernando y en el 90', un centro de Miguel Ángel se fue envenenando y dio en el palo.



Recreativo B 1-1 Lebrijana: Un golazo de Sabaté salva un punto in extremis

La Lebrijana empató a uno en su visita a Huelva, disfrutando de un colchón de siete puntos con el descenso. El partido apenas tuvo historia en la primera mitad, hubo pocas ocasiones y se impuso la mayor veteranía de los visitantes, que vieron cómo el rival se quedó con diez en el 42'. Pese a ello, el filial sacó casta, marcó el 1-0 y tuvo tres ocasiones para sentenciar. No lo hizo y Sabaté, con un golazo de parábola, empató.



Utrera 2-0 Ceuta: Barrio guía al triunfo

El Utrera prolonga el mal momento del Ceuta a domicilio logrando una victoria que sitúa a los de Miguel Ángel Montoya en la novena plaza con 28 puntos, con Ayala y Barrio como nombres propios. La primera parte resultó igualada, con pocas ocasiones. A la media hora, penalti cometido por Mesa, pero Ayala detuvo el lanzamiento de Javi Navarro. La acción espoleó a los locales, que se marcharon al descanso con ventaja. Una acción entre Pozo y Blanco acabó con el tanto de Barrio, que anotó a placer a cuatro minutos del descanso, gol psicológico que se repitió en el 51', con el segundo de Barrio, que terminó por noquear a un Ceuta inoperante lejos del Alfonso Murube.

Sólida victoria de un Utrera que encadena cuatro jornadas consecutivas sin perder, sumando 8 de 12 puntos en litigio.



Castilleja 0-1 Cabecense: Victoria con suspense

Un gol de Pulet en el 89' dio los tres puntos al Cabecense en el Antonio Almendro en un partido con dos tiempos bien diferenciados: la primera mitad fue de color rojinegro, mientras que en la segunda fue el Castilleja quien dominó el control del balón y puso las ocasiones. Con el triunfo, los rojinegros se sitúan en la zona tranquila de la tabla. Undécimo con 22 puntos, uno más que los castillejanos, que encajaron su segunda derrota consecutiva.

El Cabecense empezó con mucha intensidad, buscando la posesión y creando profundidad por las bandas. Los de Luque pusieron en aprietos la portería de Tomás Romero pero sin acierto de cara al gol. Los primeros 25 minutos fueron de control visitante. A los de Granja les costó entrar en el partido ante un rival que ejerció una fuerte presión a la salida de balón y que cerraba muy bien los espacios sobre Revuelta.

La segunda mitad fue para un Castilleja dominador. Una ocasión de Albertito, un mano a mano de Sergio ante Revuelta y un remate alto tras pase de la muerte de Dani Casado fueron las opciones más claras de un equipo que tuvo que jugar con diez el tramo final por lesión de Titi, que tras recibir un empujón chocó contra la valla y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario por problemas respiratorios. El 'Cense' aprovechó su superioridad numérica para lograr el gol de la victoria.



Antoniano 0-3 San Roque de Lepe: No supo aprovechar sus oportunidades

Derrota en casa del Antoniano en un partido disputado y con mayor control de los visitantes. El partido se puso rápidamente de cara para el San Roque de Lepe, ya que en el 3' Pablo Aguilera se fue en velocidad de su marcador y de tiro cruzado batió a Pedro. Y en el 13' tuvo el 0-2, pero paró Pedro. El Antoniano dispuso de ocasiones para empatar, aunque perdonó y Selu, de penalti, hizo el 0-2 al filo del descanso. En el 55', Pepelu falló un penalti lanzado a lo Panenka y cuatro después un rival sacó bajo palos un remate del punta lebrijano. A partir de ahí el partido se acabó para los locales.



San Roque 3-4 Écija: Adri Crespo desata la ilusión

El Écija rescató en el tiempo de añadido tres puntos de oro en un partido que tenía ganado y que debía haber vencido sin demasiadas complicaciones ante un rival mermado por las bajas pero que presentó mucha batalla. Premio doble para los de Juan Carlos Gómez que, tras la derrota del Betis B en Arcos (2-0) se sitúa tercero, igualado a puntos con el filial bético.

Los azulinos se repusieron al buen inicio local y al gol de Mario Pérez, igualando por medio de Moyita y disfrutando de ocasiones en el primer acto, aunque el marcador no se movió. Un activo Ezequiel al comienzo del segundo acto adelantó a los ecijanos, pero Copi igualó en dos ocasiones (la segunda tras el nuevo gol astigitano de Nacho). En la prolongación, un cabezazo de Adri Crespo desató la euforia en la expedición visitante que se llevó un triunfo valioso.



Arcos 2-0 Betis B: Dos fallos tumban al filial verdiblanco

El Betis B cayó derrotado ante el Arcos en un partido con dos mitades muy distintas. El filial verdiblanco dominó el cuero durante la mayoría del partido, pero a falta de siete minutos para la conclusión, el conjunto local logró adelantarse en el marcador y sentenció el partido dos minutos más tarde.

La jornada 18 arrancó en el Antonio Barbadillo con un Betis B muy bien colocado y con la intención de hacerse con el control del cuero. Y así lo hizo. Prueba de ello, el cuadro de José Juan Romero dispuso de la primera ocasión en el minuto 10 a cargo de Aitor, pero su disparo salió fuera. Los visitantes desplegaron durante el primer tiempo un juego con mucha potencia futbolística y realizaron una exhibición a nivel táctico y de movilidad, sobre todo de medio campo para arriba. Sin embargo, con el mismo resultado que al inicio el partido se fue al descanso.

El segundo tiempo tuvo un guion distinto. A pesar de que los visitentes controlaron el cuero y gozaron de ocasiones claras, el conjunto local seguía demostrando también su poderío, sobre todo por medio de Oca, uno de los más destacados. No obstante, el filial bético dispuso de dos ocasiones muy claras en la segunda mitad donde pudo haber abierto la lata. Las dos jugadas fueron calcadas y con Loren como protagonista. Pero en la recta final se desequilibró el empate. Los locales, que empezaron a atacar frontalmente, trataron de sorprender a una defensa verdiblanca muy abierta, y así lo hicieron. En el minuto 83, Antonio Sánchez disparó a puerta, pero su remate no pudo atajarlo Valle, ya que solo pudo rachazar el balón. Zafra, muy atento, aprovechó el rebote para adelantar al Arcos. El Betis B se veía superior, pero el gol fue como un jarro de agua fría y se vino abajo. Hecho que aprovecho Antonio Sánchez para recoger un balón dos minutos más tarde y poner la sentencia en el luminoso.



Coria 2-1 Sevilla C: No pudo con la reacción local

El Coria despertó y remontó un gran partido ante el Sevilla C para llevarse una victoria vital en su lucha por la permanencoa. Después del gol sevillista, los ribereños dominaron y fueron superiores, sobre todo, en la segunda mitad. Al final, remontada gracias al golazo de Abraham en el 89', otrora canterano sevillista, que le endosó a su ex equipo la cuarta jornada consecutiva sin ganar.

El anfitrión salió muy fuerte. El Coria apretaba al Sevilla C pero sin premio y cuando todo presagiaba un gol ribereño, el filial se adelantó por medio Víctor, al cruzar un disparo tras el centro de Carrascal. Con el 0-1, el Sevilla C dispuso de ocasiones (Rubén y Cera) para poner tierra de por medio. A partir de ahí, el Coria despertó, puso más intensidad y Porras envió un potente chut al larguero. Se volvió a igualar el partido y se llegó al descanso 0-1.

En la segunda mitad, el Coria salió con mentalidad ganadora y en el 55' empató de penalti, transformado por Curro. El Coria dominaba y tenía más oportunidades. Curro tuvo el 2-1 y a diez minutos saltó Abraham, que sería el héroe al anotar un golazo: se fue de su marcador y desde la frontal del área la colocó en la escuadra.