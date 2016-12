Teté, un goleador no pierde el olfato

En ocasiones la mala suerte de un amigo se convierte en tu mejor oportunidad. Manuel José Méndez, Teté, atacante del Tomares de Primera Andaluza, se transformó en el goleador del conjunto aljarafeño tras la lesión de su compañero Lolo. El habitual extremo izquierdo se convirtió en delantero durante tres partidos y el resultado fue espectacular: tres dianas, una por envite. "Siempre he sido delantero, pero en los últimos años he estado jugando de extremo izquierdo por mis cualidades; siempre he tenido gol", recuerda Teté. Sus números, cuatro tantos en cinco partidos desde que comenzó a jugar más cerca del arquero rival, lo demuestran.

Teté, a pesar de desenvolverse habitualmente por la banda izquierda y en la media punta, no esconde que el lugar en el que se encuentra más cómodo es como referencia del equipo: "Mi preferencia es la punta del ataque, donde más cómodo me siento para finalizar la jugada". Curiosamente, el Tomares ha logrado la victoria en los tres partidos en los que el atacante ha participado como delantero: CD Mairena, Pilas y Villafranco, partido en el que un gol de Teté en el descuento sirvió para sonreír. "El balón cae llovido en banda, lo controlo de espaldas a portería, hago un amago al contrario y rápido me giro para meterla por el palo largo; entró por la escuadra", narra el protagonista.

Es imposible conocer qué le deparará el futuro a Teté, lo que es seguro es que un goleador, a pesar de dejar la punta del ataque durante un tiempo, nunca pierde el olfato. "En la delantera es donde puedo marcar la diferencia", enfatiza.