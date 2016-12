El Cabecense se interesa en Lobo

El mercado de fichajes no sólo se mueve en la elite, ya que en Tercera los equipos sevillanos tratan de situarse para perfilar sus plantillas de cara a la segunda parte del campeonato.

En este sentido, el Cabecense lleva tiempo rastreando el panorama futbolístico en busca de un delantero ante la falta de efectivos en la vanguardia. Tras la marcha de Juanma Marchante se firmó a Dani Muñoz, pero el ex del Estrella San Agustín es el único inquilino de una vanguardia para la que oposita Lobo.

El que fuera ariete del San José, Sevilla C y Mairena firmó el pasado verano por el Andorra CF aragonés, aunque el delantero ha decidido poner punto final a su etapa maña.

Su anterior equipo, el San José, ya le trasladó su interés, pero el atacante aguarda alguna propuesta de categoría superior o, incluso, de un filial. De momento, de Tercera es el Cabecense quien ha tomado la delantera.

El futbolista presenció el pasado miércoles el encuentro que los rojinegros disputaron ante el Alcalá (4-1). La impresión del equipo y del club que se llevó Lobo fue positiva, aunque todavía no se puede hablar de un acuerdo. La predisposición es positiva por ambas partes, pero la respuesta definitiva no se ha producido.

Urge reforzar la delantera en las filas ugienses, pero no se descarta algún alta más.