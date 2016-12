Un relevo con acento alcalareño

La previa de Nochebuena dejó una nueva destitución en el Grupo X. En esta ocasión, en el fútbol sevillano, ya que el Alcalá anunció al mediodía de ayer la salida de Alonso Ramírez.

La derrota frente al Cabecense (4-1) el pasado miércoles supuso el punto final del míster mairenero. En la entidad de la Avenida Santa Lucía entendieron que llegó el momento de la destitución debido al próximo calendario que espera. Bien es cierto que el equipo está a tres puntos del descenso, pero Algeciras, Betis B y Écija serán los próximos rivales panaderos, y en la entidad no veían adecuado buscar un nuevo entrenador en ese momento del campeonato, con rivales de esa entidad.

Sustituto no hay hasta la fecha, pero sí un perfil. Para romper la dinámica de los últimos años, se considera que es el momento de apostar por un entrenador autóctono. En la directiva han llegado ya un buen número de entrenadores, de todos los perfiles, pero la predilección en este momento es firmar a un míster panadero.

La semana próxima se abordará de forma más concreta el relevo de Alonso Ramírez, pero nombres como Selu (ex jugador alcalareño y ex técnico del juvenil blanquiazul) o Andrés Castellano ´Rarra´ ya han sido sugeridos y se ven con buenos ojos. No se descarta que, finalmente, el entrenador elegido reúna otras características, pero tanto el club como Eleven Stars, la empresa que recaló en verano para asumir la parcela deportiva, ven coherente la llegada de un míster alcalareño con el proyecto que desean.



Ficha a Jorge Muñoz

El extremo zurdo, ex del Alcalá, nuevo fichaje panadero.