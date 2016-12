Buen estreno del campeonato Nacional de selecciones autonómicas Sub-16 y Sub-18

Andalucía comenzó con buen pie su participación en el Campeonato Nacional de selecciones autonómicas sub-16 y sub-18 que se disputa en Alzira y lo hizo ante la selección valenciana con un empate a cero en cadetes y una victoria dos a uno en juveniles que sitúan a los verdiblancos con cuatro puntos en la clasificación y el apoyo en el palco de autoridades del vicepresidente deportivo de la Real Federación Andaluza de Fútbol José María Prados.

Los partidos tuvieron el mismo guión, presión alta del rival y un pulso por ganar la posesión en cada acción. Los primeros en comparecer fueron los andaluces sub-16 de Alfonso Salado en un encuentro igualado que cualquiera pudo ganar y que tuvo en la solidez de Lolo en la portería Ismael y Marcos en la pareja de centrales y la movilidad de Roberto en ataque, la principal inspiración en los ochenta minutos.

Los andaluces lo intentaron todo ante una potente selección valenciana y tendrían que conformarse con el reparto de puntos para pensar en el segundo envite de esta primera fase ante Castilla y León.

Los juveniles de Manuel Lorca que hoy demostraron tirando de sacrificio y "pegada" en ataque, que son capaces de superar un resultado adverso. A los seis minutos la selección valenciana "saca petróleo" de una falta lateral que remata a la red Joan al primer palo.

Tocaba reponerse y dos minutos más tarde la inspiración del 9 andaluz José Bonilla ponía el empate tras un robo de balón en la presión al portero. Equilibrio en el marcador y alternancia en las ocasiones ante la portería rival.

El seleccionador andaluz busca la frescura de Albiar, Raúl y Javier a medida que los minutos pasan con la consigna de no perder si no se lograban los tres puntos. Y es entonces a falta de doce minutos para el final cuando aparece por la izquierda Lara tras pase de Estepa. El extremo andaluz asiste al goleador Bonilla que no perdona en la frontal completando un gran partido con su segundo tanto con el que se llegaría al final del encuentro.

Lara se sentía "muy contento por lo individual que suma lo colectivo comenzando con buen pie. Hemos venido a por los seis puntos y no nos vamos a relajar ni un pelo para mañana. Se lo dedico a todos los que se han desplazado a vernos, familia, amigos y para nosotros mismos que estamos luchando para darle prestigio a la selección".