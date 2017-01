Isaac (Lora) recupera sensaciones

Isaac despide 2016 como comenzó la temporada. Jugando y siendo determinante para su equipo, una situación que no ha sido así durante el transcurso del presente ejercicio.

Después de su fichaje por el Utrera el pasado verano, el experimentado cancerbero afrontaba una temporada llena de ilusión. "Me he ido frustrando, porque empecé jugando y ofreciendo un buen nivel, pero llegó Antonio (Ayala) y hubo un cambio en la portería. No quedó otra que asumirlo, aceptarlo y esperar una oportunidad", señaló Isaac, que perdió la titularidad utrerana a favor del palaciego Ayala, una situación que acató con la misma entereza que con la que ha decidido su nuevo destino: "Esperé una oportunidad que no llegó. Me planteé en la semana de vacaciones qué hacer. Me llegó el interés de equipos como el Cerro o Lora y no me lo pensé. Quiero aportar como siempre mi granito de arena. Vuelvo a sentirme futbolista".

El nuevo cancerbero loreño se muestra encantado con su desembarco en el Setefilla, que ya vio los primeros puntos salvados por Isaac el pasado jueves ante el San José (0-0). "Muy contento en lo personal con mi debut, aunque triste en lo colectivo por sumar un punto. Estoy muy contento de mi fichaje; toda mi familia es de Lora. Yo he jugado de niño en este campo e, incluso, me bautizaron en Lora. Vi que era el momento oportuno y no dudé en fichar", finalizó.