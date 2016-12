El quorum se hace esperar

El banquillo del Antoniano continúa huérfano desde que Paco Cala presentara la dimisión tras caer frente al Sevilla C. En realidad, Javi Ruiz, entrenador del primer juvenil lebrijano, es el dueño interino a la espera de que el club del Bajo Guadalquivir adopte la decisión definitiva acerca del sustituto de Cala.

De momento, han trascendido varios nombres, aunque no hay nada decidido.

El favorito desde un comienzo era Antonio Gil. El experimentado técnico sevillano tiene pasado lebrijano y agradaba su perfil, pero por razones laborales su contratación se presenta muy complicada.

Otro de los técnicos cuyo nombre estaba encima de la mesa era Juan Carlos Menudo, pero como señaló este diario, el actual preparador del San Juan se autodescartó.

El Antoniano también ha buscado información acerca del coriano Antonio Manuel Racero Cabello ´Puma´, aunque con el ex del Sanluqueño y Coria, entre otros conjuntos, no ha habido ningún tipo de contacto oficial.

En los últimos días ha salido también el nombre de Jesús Mendoza, actual entrenador del Jerez Industrial, de Primera Andaluza (Cádiz), cuyo perfil agrada.

Varias y diferentes opciones aunque sin que todavía haya una decisión definitiva al respecto, por lo que como avanzó este diario Javi Ruiz estará al frente, como ya hizo contra el Gerena, ante el Guadalcacín el próximo domingo 8. Los ofrecimientos y sugerencias siguen llegando a una directiva que sopesa con cuidado la decisión.