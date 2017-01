Dos alumnos más a la escuela del Gerena

El Gerena retoma el pulso de la Liga este sábado con la disputa de su encuentro ante el San Roque de Lepe, correspondiente ya a la jornada 21 (hoy se cierra la 20 con el duelo entre leperos y el Sevilla C).

Quinto en este momento con 33 puntos, la temporada minera está siendo notable, en una campaña en la que el club rojinegro está volviendo a demostrar que es un trampolín para los jóvenes. Si en años anteriores ya dieron el salto jugadores como Rafa Navarro, Nacho, Juanjo, Salvi, Javi Medina... en el presente ejercicio jugadores como Iván Navarro, David Toro, Giráldez, Gabi o Andrada, entre otros, están mostrando sus credenciales. Con este objetivo han recalado en el José Juan Romero tanto Serrano como Marc Fraile, los dos fichajes invernales realizados por el equipo dirigido por Diego Román.

"Tenía también otras cosas, pero en pretemporada firmé aquí y luego no me pusieron ningún problema cuando surgió la opción del Marbella", señala Serrano, que busca recuperar en el Gerena los minutos que no ha disfrutado en la primera parte del campeonato: "Quiero aprovechar el trampolín que se me vuelve a presentar. Quitando los filiales, el vestuario es de los más jóvenes que hay. Me gusta el proyecto, me siento muy cómodo aquí y siempre han estado pendiente de mí".

La temporada pasada supuso el salto definitivo del joven zaguero. Con ficha en la Estrella San Agustín, su condición de filial con el Alcalá le permitió disputar tres encuentros en Tercera división, rayando a un gran nivel.

"Estos meses me van a venir bien. Siempre que tenga la confianza del míster podré foguearme. Me sentí muy a gusto los partidos que jugué, pero necesito tener más continuidad", declaró el central, del que su nuevo entrenador desveló qué le pide: "Dar salida de balón y aportar agresividad".

Pese a que su experiencia en Segunda B no ha resultado como esperaba, el ex del San José, pese a todo, saca conclusiones positivas. "Ha sido muy difícil porque el equipo iba arriba y el Marbella contaba con futbolistas contrastados. Jugué 20 o 25 minutos ante el primer equipo del Córdoba cuando llegué en verano. Ahí decidieron ficharme y desde entonces... Pero he aprendido mucho", manifestó el zaguero zurdo, que se muestra ilusionado con su nueva aventura minera: "El equipo está cerca de los ´play off´, aunque las segundas vueltas siempre son más difíciles, ya que los equipos siempre se juegan algo. Pero plantaremos batalla".

La ilusión que irradia Serrano es compartida por el otro fichaje invernal del Gerena, un Marc Fraile que a sus 21 años busca encontrar en el Gerena las buenas sensaciones que tenía hasta su grave lesión. "Después de tanto tiempo empiezo a coger ritmo. Venía de jugar en Segunda B y esa ilusión se va por la lesión. No queda otra que levantarse", apunta el jugador de Ibiza, que tras pasar por los escalafones inferiores del Betis y del Cádiz firmó el pasado año en el San Roque de Lepe dirigido por entonces por Juanito.

Sin embargo, cayó gravemente lesionado en abril de 2016, abriéndose una nueva etapa. "Vine a recuperarme a Sevilla. Tenía varias cosas, pero por cercanía decidí quedarme y por cómo me han tratado y porque lo a gusto que estoy decidí firmar. Como ha ocurrido aquí con otros chavales busco estabilidad y poder recuperar sensaciones. Desde el día que llegué el trato ha sido muy bueno y me he sentido muy a gusto", recalcó.

El polivalente atacante, que puede desenvolverse tanto en la punta de lanza como en la media punta y en las bandas, afirma que aún no está en condiciones de competir. "Todavía no. No me quiero precipitar hasta que no me vea en condiciones", manifestó Marc Fraile, que aún no tiene el alta médica.